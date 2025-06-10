Laura de León sorprendió con mensaje tras aparente separación: "Si eres mujer"

Los nombres de Laura de León y Salomón Bustamante vienen apoderándose de las tendencias digitales luego que el periodista al parecer confirmara su separación.

¿Qué se sabe de la aparente separación de Laura de León y Salomón Bustamante?

Desde semanas atrás empezó a tomar fuerza el rumor de una posible crisis y hasta separación entre Laura de León y Salomón Bustamante.

Esto porque la pareja dejó de compartir contenido juntos en redes sociales, no volvieron a acompañarse en eventos públicos y también sus enigmáticos mensajes que aumentaban estos rumores. Sumado a esto, el periodista dejó de seguir a Laura en sus redes.

Estos actos generaron preguntas de los seguidores de la pareja y aunque Laura y Salomón habían mantenido silencio, una internauta le preguntó de manera directa al periodista si la actriz lo había dejado, ante esto, él le contestó de manera irónica y directa que sí.

“Sí… ¿algo más? ¿O ya con el chisme te es suficiente?”.

Laura de León dejó mensaje tras supuesta ruptura con Salomón Bustamante. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el inesperado mensaje que Laura de León compartió en sus redes tras al parecer confirmarse su separación?

El mensaje de Salomón Bustamante fue tomado por muchos de sus seguidores como una clara confirmación que su matrimonio con Laura de León había llegado a su final.

Tras esto, la actriz sorprendió al dejar un reflexivo y extenso mensaje en sus redes sociales en donde hizo alusión a cómo se sentía.

Hoy levántate con esta mentalidad: no lo hago por obligación, lo hago por mí. Por amor propio, por respeto a mi cuerpo, por la persona que quiero ser.

Tras este primer mensaje, Laura volvió a pronunciarse en sus redes sociales dejando un irónico mensaje sobre un cuestionamiento que les hacen a las mujeres por el ejercicio.

Hacer pesas si eres mujer no te vuelve masculina. Te vuelve mascul*na.

¿Salomón Bustamante le lanzó indirecta a Laura de León?

En medio de todo este rifirrafe tanto la actriz como el periodista han estado dejando enigmáticos mensajes en sus redes sociales.

Precisamente, tras el extenso mensaje de Laura de León en sus redes sociales sobre cómo se sentía y los retos personales que venía teniendo.

Salomón sorprendió al dejar un polémica frase que para muchos internautas tuvo aires de indirecta hacia la actriz.

Nunca compares un perfume con una arepa e huevo, CHAO.