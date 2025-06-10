Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de B-King habló sobre el duelo familiar tras la muerte del artista: "llevando este dolor"

Stefanía Agudelo, hermana de B-King, se pronunció nuevamente sobre lo doloroso que ha sido este proceso.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Hermana de B-King habló del duelo tras el fallecimiento del cantante. Foto | Buen día Colombia.

El pasado jueves 02 de octubre, familiares y amigo de Bayron Sánchez, quien era conocido como B-King, le dieron la despedida en una conmovedora ceremonia privada en la que le dieron el último adiós.

¿Qué dijo Stefanía Agudelo, hermana de B-King, tras su fallecimiento?

A través de su cuenta e Instagram, en donde la joven acumula miles de seguidores, apareció una vez más para referirse al tema y expresar su sentir en medio de lo que ha significado esta dolorosa pérdida para ella y sus seres queridos.

“Bueno por aquí en la casa, llevando este dolor, poco a poco vamos entendiendo y aceptando que Bayron ya no está con nosotros, todos los días es como diferente, un duelo diferente, pero gracias al apoyo de todas las personas que han estado ahí pendientes”, mencionó Agudelo por medio de sus historias de Instagram.

Así mismo, la hermana del artista fallecido manifestó su agradecimiento a todas aquellas personas que han estado en este momento tan difícil, pues pese al duelo, han podido sentir el amor y el respaldo.

¿Qué dijo la hermana de B-King sobre el duelo tras el fallecimiento del cantante?

Aunque la creadora de contenido aseguró que entiende que Bayron ya no está presente en este plano terrenal, ha aprendido a comunicarse con él de otras maneras y entender que pese a que su pérdida, siempre estarán unidos.

“Ya no está en este plano físico, pero me puedo comunicar con él, o sea, entender que ya no está en este plano terrenal, está en un plano espiritual”, comentó la mujer con un tono de tranquilidad.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Hermana de B-King habló tras su fallecimiento. Foto | Buen día Colombia.

¿Cuándo fue el entierro del cantante B-King?

Cabe señalar que el cantante que fue reportado desaparecido y más tarde hallado muert0 en el municipio de Cocotitlán, fue enterrado el jueves en el cementerio Campos de Paz, en la ciudad de Medellín.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Hermana de B-King habló del duelo tras la muerte del cantante. Foto | Canal RCN.

Recientemente, Adriana Salazar, madre del difunto intérprete colombiano, dio a conocer en una entrevista que, en su momento, cuando supo que su hijo viajaría para ofrecer un concierto en México, tuvo una corazonada, especialmente cuando vio en una foto a Regio Clown, quien también apareció sin vida, y fue la persona encargada de llevarlo a este país.

