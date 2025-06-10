Yina Calderón fue captada pasada de copas tras concierto de Luis Alfonso

El pasado sábado 04 de octubre se cumplió con uno de los festivales de música popular más esperados del año. Con artistas de talla nacional e internacional, miles de asistentes se dieron cita para disfrutar de una larga lista de éxitos en el Estadio Nemecio Camacho El Campin.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón tomó inesperada decisión tras ser diagnosticada con afección ocular

¿Por qué Yina Calderón dio de qué hablar tras el concierto de Luis Alfonso en Bogotá?

Al parecer, una de las personalidades del entretenimiento nacional que disfrutó del festival, fue Yina Calderón, pues recientemente han empezado a circular imágenes en las que quedado registrada luego de que se terminara el evento que tuvo lugar este fin de semana.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León rompió el silencio tras confirmarse su ruptura con Salomón Bustamante

En las grabaciones tomada por una de las personas que asistió al show de música popular, se observa a la polémica creadora de contenido sentada en el suelo mientras varias personas la acompañan y una de ellas intenta levantarla, pero su actitud parece de molestia.

Artículos relacionados Karina García Isabella Vargas rompió el silencio sobre ruptura de Karina García y Altafulla tras importante logro

“Cuando vas al concierto de Luis Alfonso y te encuentras a Yina”, escribió el usuario en redes sociales junto al video que rápidamente desató todo tipo de reacciones entre los internautas.

¿Qué pasó con Yina Calderón en el concierto de Luis Alfonso en Bogotá?

De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes, Calderón no se percató de que justo en este momento estaba siendo grabada por alguien, pues justo en ese instante todo parecía indicar que se negaba a levantarse del sitio en el que estaba sentada.

Yina Calderón fue captada pasada de copas en Bogotá. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, la pieza audiovisual ha generado una amplia conversación sobre la actitud de la empresaria de fajas, incluso hay quienes intuyen que la mujer estaría “pasada de copas” como resultado de una noche de música y canto.

“Está entregada al alcohol otra vez”, “Ya va a decir que está lesionada para no pelear contra la Valdiri”, “Show del siglo”, “Qué oso”, “Qué triste ver algo así”, “Doña perfecta”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Yina Calderón dio de qué hablar tras concierto de Luis Alfonso. Foto | Canal RCN.

Por ahora, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no se ha pronunciado frente al tema, situación que ha llevado a que muchos se mantengan al tanto de alguna reacción tras los comentarios que ha recibido en su contra por un comportamiento que ha sido fuertemente cuestionado.