Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El unboxing de La Segura que desató memes en redes: “Lucca le tiene miedo a su mamá”

El unboxing navideño de La Segura generó memes por la reacción de Lucca y las prendas que eligió para él.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura sorprende con las compras navideñas para Lucca
El tierno unboxing de La Segura que desató memes en redes (Foto: Canal RCN)

Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, volvió a cautivar a sus millones de seguidores al compartir un tierno momento en el que dejó a todos sorprendidos por las compras que realizó para su pequeño bebé.

Artículos relacionados

¿Qué compró La Segura para Lucca que causó revuelo en redes?

La creadora de contenido caleña, que vive una de las etapas más emocionantes con la llegada de su bebé Lucca, aprovechó un reciente viaje para consentirlo con varias compras que rápidamente llamaron la atención en redes.

En sus historias, La Segura mostró con orgullo algunos de los detalles que eligió para su pequeño de 7 meses, para que pueda lucir varios outfits en esta temporada de Navidad.

Artículos relacionados

En el video compartido en su cuenta personal de TikTok, La Segura hizo un unboxing mostrando que le compró a su bebé varias prendas, entre ellas sacos, conjuntos e incluso un corbatín.

Sin embargo, admitió que algunos atuendos los compró fuera de la talla: unos quedaron más pequeños de lo esperado y otros resultaron demasiado grandes.

Mientras La Segura grababa el video mostrando cada prenda, a su lado aparece Ignacio Baladán sosteniendo en brazos a Lucca. Sin embargo, un gesto que hizo el bebé llamó la atención de los seguidores, quienes no tardaron en reaccionar.

La Segura sorprende con las compras navideñas para Lucca
El tierno unboxing de La Segura que desató memes en redes (Foto: Canal RCN)

¿Por qué La Segura causó revuelo tras mostrar la ropa que le compró a Lucca?

La reacción de Lucca no pasó desapercibida. Varios seguidores convirtieron en memes la expresión del bebé cuando La Segura gritó emocionada al mostrar una de las prendas. “Lucca le tiene miedo a su mamá” o “grita mucho y lo hace asustar”, comentaron entre risas, acompañando sus publicaciones de emojis y capturas del momento.

Artículos relacionados

Otros usuarios se fijaron en un detalle distinto: la cantidad de ropa abrigada que la influenciadora compró. Entre sacos y conjuntos bastante cálidos, muchos se preguntaron en tono jocoso si Medellín es frío. “¿En Medellín hace frío?”, escribieron sorprendidos al ver los atuendos elegidos para el pequeño.

Por lo pronto, La Segura se ha mostrado muy emocionada por el inicio de la temporada navideña. Además de compartir sus compras para Lucca, ha estado decorando su hogar y adquiriendo varios detalles festivos para celebrar la primera Navidad del pequeño.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara sorprendió al contar cómo han sido sus primeros días como mamá Paola Jara

Paola Jara contó cómo han sido sus días después del nacimiento de su hija Emilia

Paola Jara reapareció en redes tras dar a luz a su hija Emilia y compartió cómo han sido sus primeros días como mamá.

Westcol y Blessd Westcol

Westcol se pronunció tras fan que le lanzó chaqueta en la cara en concierto de Blessd

El streamer Westcol habló sobre el momento viral que protagonizó en el concierto de Blessd en Bogotá.

Jenny López vivió un accidente inesperado mientras preparaba su show con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López tuvo un accidente en pleno ensayo para el concierto con Jhonny Rivera en Cali

A pocos días de su concierto en Cali, Jhonny Rivera reveló que Jenny López sufrió accidente en medio de los ensayos.

Lo más superlike

Ryan Castro reaccionó a un fan. Ryan Castro

VIDEO: Así fue la reacción de Ryan Castro cuando un niño se le subió al escenario en plena presentación

Ryan Castro protagonizó un emotivo momento en pleno concierto al compartir tarima con un niño, generando aplausos en redes.

Murió Erna Marta Baumann, exmiss universo mexicana Miss Universo

¡Luto en el mundo de la belleza! Falleció exparticipante de Miss Universo

Michelle habla sobre su relación con Valentina en MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Michelle destapa la verdad sobre su relación con Valentina Taguado en MasterChef: “Me resbalaba”

Alejandra Ávila acompañada por su familia en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Él es Germán, el hermano de Alejandra Ávila que lloró en final de MasterChef Celebrity

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados