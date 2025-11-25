El unboxing de La Segura que desató memes en redes: “Lucca le tiene miedo a su mamá”

Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, volvió a cautivar a sus millones de seguidores al compartir un tierno momento en el que dejó a todos sorprendidos por las compras que realizó para su pequeño bebé.

¿Qué compró La Segura para Lucca que causó revuelo en redes?

La creadora de contenido caleña, que vive una de las etapas más emocionantes con la llegada de su bebé Lucca, aprovechó un reciente viaje para consentirlo con varias compras que rápidamente llamaron la atención en redes.

En sus historias, La Segura mostró con orgullo algunos de los detalles que eligió para su pequeño de 7 meses, para que pueda lucir varios outfits en esta temporada de Navidad.

En el video compartido en su cuenta personal de TikTok, La Segura hizo un unboxing mostrando que le compró a su bebé varias prendas, entre ellas sacos, conjuntos e incluso un corbatín.

Sin embargo, admitió que algunos atuendos los compró fuera de la talla: unos quedaron más pequeños de lo esperado y otros resultaron demasiado grandes.

Mientras La Segura grababa el video mostrando cada prenda, a su lado aparece Ignacio Baladán sosteniendo en brazos a Lucca. Sin embargo, un gesto que hizo el bebé llamó la atención de los seguidores, quienes no tardaron en reaccionar.

El tierno unboxing de La Segura que desató memes en redes (Foto: Canal RCN)

¿Por qué La Segura causó revuelo tras mostrar la ropa que le compró a Lucca?

La reacción de Lucca no pasó desapercibida. Varios seguidores convirtieron en memes la expresión del bebé cuando La Segura gritó emocionada al mostrar una de las prendas. “Lucca le tiene miedo a su mamá” o “grita mucho y lo hace asustar”, comentaron entre risas, acompañando sus publicaciones de emojis y capturas del momento.

Otros usuarios se fijaron en un detalle distinto: la cantidad de ropa abrigada que la influenciadora compró. Entre sacos y conjuntos bastante cálidos, muchos se preguntaron en tono jocoso si Medellín es frío. “¿En Medellín hace frío?”, escribieron sorprendidos al ver los atuendos elegidos para el pequeño.

Por lo pronto, La Segura se ha mostrado muy emocionada por el inicio de la temporada navideña. Además de compartir sus compras para Lucca, ha estado decorando su hogar y adquiriendo varios detalles festivos para celebrar la primera Navidad del pequeño.