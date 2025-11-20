Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lina Tejeiro revive polémica de Dayana Jaimes con audio viral: ¡Así reaccionó Liliana Díaz!

Lina Tejeiro causó sensación al recrear audio viral de 'la gran Betsy Liliana' y recibió inesperada reacción de Liliana Díaz.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Lina Tejeiro reapareció en sus redes sociales con los típicos videos que solía compartir. En esta ocasión, causó sensación al utilizar el famoso audio de Betsy Liliana, mamá del fallecido Martín Elías.

¿Por qué Lina Tejeiro causó sensación con el audio viral de la gran Betsy Liliana?

La reconocida actriz y presentadora, quien había estado un poco alejada de las redes sociales, sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un video divertido como los que acostumbraba a hacer.

En el video, que ya suma miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios, se ve a la actriz luciendo una blusa vinotinto mientras recrea una de las escenas más recordadas de los últimos tiempos.

El audio que usó es el mismo que se viralizó cuando Betsy Liliana se involucró en la polémica entre su hija y su exnuera, Dayana Jaimes, luego de que Liliana denunciara públicamente que Dayana habría sostenido una relación con su esposo.

En medio de esa controversia, la madre de Liliana y del fallecido cantante vallenato envió un audio a Dayana pidiéndole que no se metiera con su hija. Ahora, Lina Tejeiro decidió usar ese audio para recrear la escena y generar sensación entre sus seguidores.

Por supuesto, los internautas y varios famosos reaccionaron al video de Lina Tejeiro, celebrando su regreso a este tipo de contenidos que tanto divierten a su fanaticada.

¿Cuáles fueron las reacciones al video de Lina Tejeiro al revivir la polémica con la familia de Martín Elías?

Y es que muchos de sus seguidores y varias figuras del entretenimiento decidieron darle ‘me gusta’ a su video. Entre ellos se encuentran La Segura, Carla Giraldo, Juliana Galvis, Carolina Sabino, Rodrigo Candamil y Variel Sánchez, entre otros.

Incluso Paola Turbay, Melina Ramírez, Violeta Bergonzi, Emiro Navarro, La Toxicosteña reaccionaron a la publicación, dejando mensajes: “Mucha crack” o “No puedo con esto” entre risas, fueron algunos de los comentarios.

Por supuesto, hubo un comentario que llamó especialmente la atención: el de Liliana Díaz, quien reaccionó al video de Lina Tejeiro con risas y varios emojis de carcajadas, pues ella es precisamente la protagonista de la polémica que hizo viral el audio.

