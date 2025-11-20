Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
WestCol reaccionó a pullas que le lanzó Pirlo en tiradera para Blessd: así le contestó

WestCol no se quedó callado ante fuertes acusaciones de Pirlo en contra suya y de Blessd.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
WestCol respondió a tiradera de Pirlo
WestCol respondió a tiradera de Pirlo. (AFP: Arturo Holmes)

El género urbano en Colombia se encuentra en polémica tras las recientes tiraderas entre Pirlo y Blessd, las cuales salpicaron a otros artistas y hasta al streamer WestCol.

¿Qué pullas le lanzó Pirlo a WestCol en tiradera a Blessd?

El cantante de trap conocido como Pirlo lanzó en la tarde del 19 de noviembre una canción llamada "El ficticio (Rip Blessd)", una tiradera para 'El bendito'.

En esta canción el cantante caleño arremetió contra Blessd y expuso detalles inédito de su enemistad en donde lo acusa de serle desleal y de aprovecharse de él.

En los versos de Pirlo también hubo pullas para Westcol y Kris R., precisamente, al streamer paisa le lanzó varias críticas y fuertes acusaciones.

Con frases como "WestCOL cree que posee todos los verdes", "WestierCOL" o "Ese si camina un bosque, de pronto se pierde", el caleño se burló del streamer.

Asimismo, le sacó a flote el tema de su pasada relación con Aida Victoria Merlano, quien lo acusó de no tener todo le dinero que decía tener y solo aparentar con sus seguidores.

Oye, WestierCOL, tú eres un pendejo milloneta. Que frontea con prenda' y camioneta' (Jaja). Aida ya lo dijo, eso era pantalla, pura feka y yo le creo porque tú eres una mierd*. Desgraciad*, usted es un infeli* vacío que aparenta

Pirlo, Blessd y Westcol
Pirlo y Blessd protagonizan fuerte tiradera/AFP: Rodrigo Varela/Tommaso Boddi

¿Cómo reaccionó WestCol a las pullas de Pirlo en tiradera a Blessd?

Como era de esperarse WestCol no se quedó callado y a través de una reciente transmisión en vivo reaccionó a la tiradera de Pirlo en su contra y de su amigo Blessd.

WestCol respondió primero a la pulla en donde Pirlo aseguró que él era fan de él y después pasó a odiarlo: "Primero fueron fanes de mi flow (Eh), después me están odiando (Eh)".

WestCol aseguró que sí le gustaba la música de Pirlo en sus inicios, pero que después se volvió alguien que cantaba por cantar.

Antes me gustaba porque sentía que cantaba lo que vivía.

Por otra parte, frente a las acusaciones en su contra y de Blessd WestCol se mostró firme y rechazó cualquier rumor en contra de ellos.

Ya no te creo nada Pirlo, todo es lo mismo.

