¿Britney Spears vuelve a los escenarios?, esto dijo La Princesa del Pop

Britney Spears sorprendió a sus seguidores al compartir en redes un mensaje donde revela sus planes para 2026. ¿Regresará a la música? Te contamos los detalles.

¿Volverá a los escenarios Britney Spears?

Recientemente, la cantante estadounidense Britney Spears ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram, donde suma más de cuarenta y dos millones de seguidores, para revelar sus planes en este 2026.

La cantante Britney Spears reapareció en redes para revelar sus planes para 2026. (Foto: David Becker/Getty Images/AFP)

En la instantánea, que ha generado ya miles de reacciones y comentarios, se aprecia a la artista de 44 años sentada frente a un piano blanco y luciendo un vestido color crema en lo que parece un escenario.

La foto, que es un recuerdo de su presentación en los American Music Awards de 2002, despertó la curiosidad de sus fans, pues la intérprete de 'Womanizer' la ha acompañado con un emotivo mensaje revelando que volvería a los escenarios, pero no desde Estados Unidos.

Nunca volveré a actuar en los Estados Unidos por razones extremadamente sensibles, pero espero estar sentada en un taburete, con una rosa roja en mi pelo, en un moño, actuando con mi hijo... en el Reino Unido y Australia muy pronto. ¡Es una gran estrella y me siento tan honrada de estar en su presencia! ¡Qué Dios te bendiga, hombrecito!", dijo.

Según sus propias palabras, Britney regaló el piano que aparece en la foto a su hijo para acompañarlo en su camino como futura estrella. Al mismo tiempo, la cantante explicó por qué ha tenido comportamientos que algunos consideran bochornosos en sus videos de Instagram.

¿Por qué Britney Spears se comporta de forma extraña en sus videos de Instagram?

La Princesa del Pop, como se le conoce, confesó en el mismo post que suele bailar en Instagram como una forma de sanar su cuerpo, reconociendo que, aunque puede resultar embarazoso, lo ha hecho por los momentos difíciles que ha vivido para salvar su vida.

Curiosamente, bailo en IG para curar cosas de mi cuerpo de las que la gente no tiene ni idea. Sí, y a veces es embarazoso... Pero caminé a través del fuego para salvar mi vida", dijo.

Britney Spears reveló la razón detrás de sus movimientos llamativos en Instagram. (Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP)

¿Por qué dejó de a hacer música Britney Spears?

Britney Spears decidió alejarse de la música debido a una combinación de presiones personales y profesionales que marcaron su carrera.

Tras años de intensa exposición mediática y una agenda agotadora, la cantante enfrentó problemas de salud mental y situaciones legales que limitaron su libertad artística, lo que la llevó a priorizar su bienestar sobre su vida profesional.