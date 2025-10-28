Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Britney Spears causa alarma tras reciente comportamiento; su familia analiza una medida urgente

La familia de Britney Spears evalúa una intervención urgente ante su reciente incidente tras conducir de forma caótica.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Familia de Britney Spears evalúa intervención por su actual comportamiento
Preocupación por Britney Spears: su familia evalúa una nueva intervención. (Foto: AFP)

La preocupación en torno a la salud de Britney Spears ha vuelto a crecer entre sus allegados.

La cantante, de 43 años, fue captada recientemente en un restaurante de California en evidente estado de confusión, lo que encendió las alarmas dentro de su círculo más cercano.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la artista tambaleante y con dificultad para mantenerse en pie, mientras una amiga intenta asistirla.

¿La familia de Britney Spears planea intervenir nuevamente?

Fuentes citadas por el Daily Mail aseguran que familiares de Spears discuten la posibilidad de una intervención, ante el temor de que la artista atraviese un episodio similar al de 2007, cuando perdió la custodia de sus hijos y fue hospitalizada.

Uno de los miembros de la familia afirmó al medio británico: “Todos quieren lo mejor para ella, pero está tomando malas decisiones. Es preocupante y se habla de si deberían protegerla de sí misma”.

Durante esa misma salida, Spears fue vista conduciendo de forma errática, cruzando líneas amarillas y acelerando bruscamente pese a las advertencias. Esta conducta habría fortalecido la idea de que necesita ayuda profesional.

Aunque la tutela que la mantuvo bajo control legal entre 2008 y 2021 fue duramente criticada, algunos de sus familiares consideran que un tipo de intervención podría ser necesaria nuevamente.

“Cuando Jamie Spears intervino fue señalado como el villano, pero solo quería ayudarla”, declaró otra fuente al tabloide. “Ahora nadie sabe si hacerlo sería correcto o un error que podría costar caro mediáticamente”.

Familia de Britney Spears evalúa intervención por su actual comportamiento
Preocupación por Britney Spears: su familia evalúa una nueva intervención (Foto: AFP)

¿Qué pasa con los hijos de Britney Spears?

El distanciamiento con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, también agrava la situación.

Kevin Federline, exesposo de la cantante, relató en el programa Piers Morgan Uncensored que los jóvenes decidieron alejarse nuevamente de su madre tras presenciar episodios preocupantes durante sus visitas.

En su libro You Thought You Knew, Federline asegura que los hijos de Britney están “atemorizados” por su comportamiento y que uno de ellos le confesó temer por la vida de la artista.

Frente a estas declaraciones, Britney respondió en su cuenta de X calificando las afirmaciones como “gaslighting” y asegurando que solo busca mantener una relación estable con sus hijos.

Su representante, por su parte, reiteró que el bienestar familiar sigue siendo la prioridad de la cantante.

Familia de Britney Spears evalúa intervención por su actual comportamiento
Preocupación por Britney Spears: su familia evalúa una nueva intervención (Foto: AFP)

 

