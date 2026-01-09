Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reviven video de Altafulla actuando en reconocida serie colombiana, así lucía años atrás

Altafulla es protagonista de un video antiguo actuando en una reconocida serie colombiana, que muestra cómo lucía años atrás.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Así lucía Altafulla cuando actuó en El Man es Germán
Altafulla reaccionó al video que revivieron sus fans donde actuaba en reconocida serie colombiana. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Altafulla ha dado de qué hablar en las últimas horas tras su aparición en la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia 3 y la reaparición de un video que revive su paso por la actuación en una reconocida serie colombiana, donde lucía completamente diferente.

¿Cuál es el video que muestra a Altafulla actuando en una reconocida serie colombiana?

A través de la red social TikTok, comenzó a circular un video que muestra al cantante barranquillero Andrés Altafulla dando sus primeros pasos en la actuación, luego de su participación en Protagonistas de Nuestra Tele 2017.

Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia
Usuarios en redes revivieron el video donde Altafulla actuaba en reconocida serie colombiana. (Foto: Canal RCN)

En el clip, que ya suma miles de visualizaciones y reacciones, se puede ver al intérprete de 'Paila' interpretando un papel secundario en la reconocida serie de Canal RCN, El Man es Germán.

En dicha aparición, Altafulla luce un look muy distinto al actual, con el cabello teñido de verde fosforescente y una imagen más rockera, mientras interactúa con la actriz Aida Cristina Bossa, quien daba vida al personaje de 'Patty la santandereana'.

La excelente actuación del ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia en esta producción, generó miles de opiniones de los usuarios.

¿Cómo reaccionaron en redes a la actuación de Altafulla en El Man es Germán?

A través de los comentarios, varios usuarios dejaron ver su sorpresa al desconocer que Altafulla también en su momento llegó a dedicarse a la actuación, e incluso resaltaron que lo hacía también que le recomendaron volver a tener presente esta faceta en su vida.

Asimismo, otros recordaron a Karina García, pues en el video, hay una escena en la que Altafulla, quien también es un reconocido cantante allí, se reconcilia con su "esposa" con la que discutió por darle la prioridad a su carrera musical que a su vida personal.

Según los usuarios, esto habría sido uno de los motivos por los cuales la pareja habría terminado y se vio reflejada en esta escena.

Karina García y Andrés Altafulla en Buen Día, Colombia
Karina García y Altafulla terminaron en extrañas circunstancias, que según los usuarios se habría visto reflejada en El Man es Germán. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Altafulla al video donde actúa en El Man es Germán?

Sorprendido por el amor que le tienen sus fans, Altafulla también se dejó ver en medio de los comentarios para expresar con una simple frase y un emoji su agradecimiento.

Ay, oye", escribió acompañado con un emoji de nostalgia.

Por ahora, el artista de 32 años no ha confirmado si retomará la actuación, ya que en los últimos años ha estado enfocado principalmente en su carrera musical y en el lanzamiento de nuevos proyectos.

