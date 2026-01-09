Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García confesó por qué tiene varios celulares y generó opiniones divididas en redes sociales

Karina García mostró en redes sociales por qué utiliza varios celulares y expuso aspectos de su vida sentimental.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karina García sorprendió al revelar que tiene 3 celulares.
Karina García reveló las razones por las que tiene varios teléfonos celulares. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Karina García sorprendió al revelar las razones por las que tiene varios teléfonos móviles.

Karina García hace broma sobre tener tres celulares.
Karina García bromea sobre el uso de sus celulares. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia subió un video mientras regresa de paseo con sus hijos.

¿Por qué razón Karina García tiene varios teléfonos celulares?

En el clip se le puede ver a Karina explicando por qué tiene tres celulares asegurando que unos los tiene para su "m0zo" y el otro para su novio. Karina acompaña el clip diciendo que es un chiste.

La publicación generó revuelo entre los internautas que dieron sus opiniones sobre el contenido de Karina.

“Este es para los m0zos y este para los novios”, expresó Karina García en su publicación.

Por otra parte, ayer se llevó a cabo la rueda de prensa de lanzamiento de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Altafulla le cantó a Karina García durante la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia 2026?

En dicho evento el invitado fue su expareja y ganador de la segunda temporada del programa, Altafulla, quien interpretó la canción “Un coleto como yo”, tema que muchos interpretaron como una indirecta para Karina.

La polémica creció aún más porque ella actuó en el videoclip de la canción, lo que hizo que los comentarios fueran inevitables.

Artículos relacionados

Durante el reality, Karina y Altafulla se hicieron pareja después de que la creadora de contenido terminara su relación con Marlon Solórzano, también participante del programa.

Ese giro sentimental se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada y mantuvo a ambos bajo la lupa de la opinión pública dentro y fuera de la casa.

Asimismo, Altafulla entró a la casa y conversó con los periodistas e influenciadores que participaron en un día de inmersión dentro de las instalaciones de la casa más famosa del mundo.

Artículos relacionados

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Karina dejó frases y audios que rápidamente se convirtieron en tendencia.

Esos fragmentos se han usado en múltiples ocasiones por los actuales participantes de la tercera temporada, dejando ver que la tienen como un referente dentro de la competencia.

Karina García regresó de sus vacaciones.
Karina García regresó de sus vacaciones junto a sus hijos Isa y Valentino. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Zendaya está embarazada? Talento internacional

¿Zendaya está embarazada? Fotos y detalles que avivan los rumores

Rumores sobre un posible embarazo de Zendaya crecen tras recientes fotos y videos. Esto es lo que se sabe y lo que sigue siendo especulación.

Actriz colombiana fue antagonista en recordado video de Paulina Rubio Viña Machado

Reconocida actriz colombiana protagonizó video musical de Paulina Rubio

Una famosa actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia brilló como modelo de un video musical de Paulina Rubio.

Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity reaparece con un nuevo cambio de look: así luce Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity reaparece con un nuevo cambio de look: así luce

Ganadora de MasterChef Celebrity causa revuelo en redes sociales al reaparecer con inesperado cambio de imagen.

Lo más superlike

Marcelo Cezán y Carla Giraldo respondieron trivias. Marcelo Cezán

Marcelo Cezán y Carla Giraldo se sometieron a las trivias de La casa de los famosos; así les fue

Marcelo Cezán y Carla Giraldo demostraron su conocimiento del reality al enfrentarse a preguntas sobre temporadas pasadas.

El alcohol no solo afecta el hígado: también daña la memoria y la capacidad de crear recuerdos. Salud

Beber alcohol podría borrar los recuerdos, esto advierten expertos sobre su impacto cerebral

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo Talento internacional

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo | VIDEO

Bad Bunny es acusado de usar la voz de una mujer en varias canciones sin autorización. Bad Bunny

Bad Bunny es acusado de usar la voz de una mujer en canciones sin autorización

Los computadores que presentaron en el CES 2026 Tecnología

Los computadores más llamativos y futuristas que se presentaron en el CES 2026: así son