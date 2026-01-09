Karina García confesó por qué tiene varios celulares y generó opiniones divididas en redes sociales

La creadora de contenido Karina García sorprendió al revelar las razones por las que tiene varios teléfonos móviles.

Karina García bromea sobre el uso de sus celulares. (Foto Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia subió un video mientras regresa de paseo con sus hijos.

¿Por qué razón Karina García tiene varios teléfonos celulares?

En el clip se le puede ver a Karina explicando por qué tiene tres celulares asegurando que unos los tiene para su "m0zo" y el otro para su novio. Karina acompaña el clip diciendo que es un chiste.

La publicación generó revuelo entre los internautas que dieron sus opiniones sobre el contenido de Karina.

“Este es para los m0zos y este para los novios”, expresó Karina García en su publicación.

Por otra parte, ayer se llevó a cabo la rueda de prensa de lanzamiento de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Altafulla le cantó a Karina García durante la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia 2026?

En dicho evento el invitado fue su expareja y ganador de la segunda temporada del programa, Altafulla, quien interpretó la canción “Un coleto como yo”, tema que muchos interpretaron como una indirecta para Karina.

La polémica creció aún más porque ella actuó en el videoclip de la canción, lo que hizo que los comentarios fueran inevitables.

Durante el reality, Karina y Altafulla se hicieron pareja después de que la creadora de contenido terminara su relación con Marlon Solórzano, también participante del programa.

Ese giro sentimental se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada y mantuvo a ambos bajo la lupa de la opinión pública dentro y fuera de la casa.

Asimismo, Altafulla entró a la casa y conversó con los periodistas e influenciadores que participaron en un día de inmersión dentro de las instalaciones de la casa más famosa del mundo.

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Karina dejó frases y audios que rápidamente se convirtieron en tendencia.

Esos fragmentos se han usado en múltiples ocasiones por los actuales participantes de la tercera temporada, dejando ver que la tienen como un referente dentro de la competencia.