Yina Calderón rompió el silencio sobre su relación con el agropecuario: “me gusta”

Yina Calderón destapó la verdad sobre su cercanía con el Agropecuario y dejó claro qué es lo que en verdad siente por él.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón pone fin a rumores y habla de Juan David Tejada
Yina Calderón rompe el silencio y aclara qué pasa con el Agropecuario. (Foto: Canal RCN- Freepik)

El pasado martes 6 de enero, la polémica empresaria, Yina Calderón reveló un video que generó controversia en redes, pues se dejó ver muy acaramelada con Juan David Tejada, más conocido como el agropecuario, exnovio de Aida Victoria Merlano.

Desde que se conoció su cercanía públicamente, los usuarios en redes sociales han generado todo tipo de comentarios, algunos criticando la situación, otros cuestionándola, mientras muchos se preguntan qué es lo que pasa realmente entre estos dos personajes.

¿Cuál fue el video que subió Yina Calderón con Juan David Tejada?

En la noche del día en mención, Yina Calderón se mostró sobre la espalda del agropecuario, mientras nadaban en una piscina en Guatapé. De hecho, ambos creadores subieron sus respectivas fotos con el mismo fondo, indicando que ya llevaban días en el lugar.

En el caso de Yina, ella publicó más momentos junto a Juan David, hasta dijo que “ya era una agropecuaria” por estar rodeada de vacas y caballos. Así mismo, subió más historias junto al hombre y hasta marcó territorio al decir que “era de ella”, señalándolo mientras le cantaba.

Sin embargo, ella le puso fin a los rumores y a las especulaciones de la opinión publica y reveló si en serio sostiene una relación con Juan David.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su relación con Juan David Tejada?

En la tarde de este miércoles 9 de enero, Yina Calderón rompió el silencio y confesó la verdad sobre su relación con Juan David Tejada.

“Mi vida personal no la quiero volver un espectáculo. Juan David NO es mi novio, pero es una persona que me parece interesante y que no me molesta conocer”.

Esto dijo Calderón, pero eso no fue todo, ya que confesó su opinión sobre el hombre y expresó que “le atrae” porque le parece atento, además, concluyó que “le gusta”.

Por otro lado, Yina le contestó a un seguidor si se casaría con él y ella dijo “tengo ganas”, pero añadió que tiene ganas que llegue un hombre que “la amanse”.

¿Juan David Tejada se refirió al tema de su cercanía con Yina Calderón?

Mientras que Yina Calderón presumió su cercanía con el Agropecuario, él no dejó verla en sus redes sociales y por eso, recibió críticas en una de sus más recientes publicaciones, donde fue cuestionado por “meterse con ella” con tal de ganar supuesta fama.

Por otro lado, le hombre recibió señalamientos porque él no la presumió, como ella sí lo estaba haciendo y por esto mismo, Juan David no ha revelado ni emitido ninguna opinión sobre su cercanía con Calderón.

