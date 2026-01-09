Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio mostró románticas imágenes con Jhoan López que reflejan su gran momento: "Te amo, mi amor"

Cintia Cossio compartió en redes sociales su viaje con Jhoan López, mostrando el gran momento que vive su relación.

Cintia Cossio muestra su viaje junto a Jhoan López.
Cintia Cossio reafirma su amor con Jhoan López con unas románticas postales. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Cintia Cossiomostró el romántico viaje que realizó a Dubai junto a su pareja Jhoan López.

Cintia Cossio vive su segundo aire.
Cintia Cossio vive su segundo aire junto a Jhoan López. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué compartió Cintia Cossio de su viaje a los Emiratos Árabes Unidos junto a Jhoan López?

En un post de Instagram, la influenciadora subió una serie de fotografías en las que se le puede ver disfrutando de los rascacielos de la ciudad, el desierto y de los animales salvajes de la zona.

Además, reafirma que la segunda oportunidad que se dio con el también creador de contenido está en su mejor momento.

Artículos relacionados

Cintia y Jhoan tienen dos hijos, Thiago de 10 años y Lucca que nació hace un par de meses.

Cintia confesó en una entrevista en el programa ¿Qué hay pa' dañar? que conducía Valentina Taguado para el Canal RCN, que su relación llegó a un punto de estancamiento pero que su segundo embarazo le dio la fuerza y el ánimo para seguir juntos.

Ahora con estas imágenes se puede ver que la pareja sigue bastante enamorada.

La publicación también significó el regreso de Cintia a las redes sociales, luego de un tiempo de ausencia motivado por los problemas de salud que atravesó su hermano Yeferson Cossio a finales del año pasado.

En ese momento, la creadora de contenido mostró su molestia por la situación, asegurando que era algo evitable y que había sido consecuencia de los excesos de Yeferson, aunque sin dar mayores detalles.

¿Cómo sigue el estado de salud de Yeferson Cossio?

Por otro lado, la situación de Yeferson Cossio ha mantenido a la familia en el ojo público.

Yeferson contó que tuvo una recaída en su estado de salud. Tras la afección cardiaca que vivió, el creador de contenido decidió asistir a una celebración de música electrónica en Cartagena que se extendió por varios días, lo que habría afectado nuevamente su recuperación.

Artículos relacionados

Aunque el creador de contenido no ha revelado si ya fue dado de alta o si continúa bajo cuidados médicos, su estado ha generado preocupación entre los seguidores.

La creadora de contenido reaparece con una imagen renovada, enfocada en su familia y en la estabilidad emocional que hoy la acompaña.

Cintia Cossio y Jhoan López tienen dos hijos.
Cintia Cossio y Jhoan López se convirtieron en papás por segunda vez el año pasado. (Foto Canal RCN)
