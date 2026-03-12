¿Paola Jara está embarazada? Gesto de Jessi Uribe aviva rumores

La pareja de cantantes de música popular conformada por Paola Jara y Jessi Uribe emocionaron a sus seguidores luego de que un gesto del artista levantara sospechas de un segundo embarazo.

¿Paola Jara está embarazada nuevamente?

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un corto audiovisual que emocionó a los seguidores de los cantantes colombianos Paola Jara y Jessi Uribe, pues en este el cantante realizó un gesto que levantó sospechas sobre un posible segundo embarazo de la artista de música popular, quien hace apenas unos meses dio a luz a su primera hija, Emilia.

Paola Jara quedó en embarazo después de los 40 años | Foto Romain Maurice / Getty Images via AFP y Freepik.

El video en cuestión compartido inicialmente a través de las historias de la cuenta oficial de Instagram de Jessi Uribe, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede observar a ambos cantantes disfrutando de una noche de ejercicio en la comodidad de su casa.

En medio de un descanso para recuperar fuerzas y continuar, Jessi Uribe toma por la cintura a la cantante para darle besos en su pancita, algo que, según internautas, suele hacerse cuando se crea vida en el vientre.

Sin embargo, la pareja de artistas no ha mencionado nada al respecto, por lo que todo podría tratarse de simples especulaciones en medio de la emoción por ver a la familia crecer rápidamente.

¿Cuántos meses tiene Emilia, la primera hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Recordemos que Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe nació el pasado 19 de noviembre de 2025, por lo que actualmente estaría próxima a celebrar sus primeros cuatro meses de vida, un tiempo bastante corto para alguien que quiera ampliar su familia con la incorporación de un nuevo bebé.

Por lo pronto, Paola Jara y Jessi Uribe se han mostrado muy emocionados en medio de esta nueva etapa que llegó a sus vidas mientras continúan cumpliendo con sus compromisos profesionales.

Pues recordemos que la pareja se encuentra de gira musical, y han estado en constante movimiento en diferentes partes a nivel nacional e internacional.