Hija de Epa Colombia se llevó elogios tras protagonizar baile viral: “¿En qué momento creció tanto?”

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo video junto a la pequeña, Daphne Samara.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera puso fin al misterio y mostró a Camilo Cifuentes: “yo afán sí tengo”, dijo

¿Por qué el video de Karol Samantha con su hija Daphne Samara conmovió a todos?

A través de la cuenta de TikTok de la empresaria publicó un clip que inicialmente tenía como intención promocionar la marca de la influencer; sin embargo, toda la atención se la llevó la niña, quien con su ternura logró llevarse todo el protagonismo.

Daphne Samara, de 1 año y 10 meses, enterneció a los internautas al intentar bailar mientras Karol Samantha la acompaña, desatando una ola de comentarios llenos de elogios y mensajes para Epa Colombia.

Artículos relacionados Talento internacional ¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa preocupa a sus fans en redes sociales

Cabe recordar que Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, se encuentra privada de la libertad desde principios de 2024, debido a los hechos ocurridos tras una de las protestas que se vivieron hace algunos años en Bogotá.

Karol Samantha conmueve al mostrar a Daphne, hija de Epa Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Aunque hace algunos meses la familia de la creadora de contenido bogotana mantenía la esperanza de que pudiera recuperar su libertad, actualmente continúa recluida en la Guarnición Militar de Carabineros, en Bogotá.

¿Qué le dijeron los internautas a la hija de Epa Colombia?

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron al ver a la pequeña, quien desde que nació se ha llevado la atención de los seguidores de la influencer, especialmente ahora que su madre se encuentra privada de la libertad y muchos han notado lo grande que está.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Alejandro Estrada rompe el silencio y habla de Yina Calderón: esto piensa de ella

“En qué momento creció tanto” o “Epa se está perdiendo gran parte de la niñez de su hija, qué triste de verdad.”

Asimismo, Karol Samantha también ha recibido numerosos elogios por parte de los usuarios, quienes han resaltado su entrega y la manera en que, pese a la situación que atraviesa Epa Colombia, ha estado al frente de sus negocios y brindándole apoyo constante.

Karol Samantha conmueve al mostrar a Daphne, hija de Epa Colombia. (Fotos: Canal RCN)

No obstante, varios internautas se preguntaron qué ha pasado con Epa Colombia, ya que desde hace meses no se conocen nuevas apariciones públicas de la influencer.