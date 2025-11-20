Paola Turbay reveló cuál personaje rechazó interpretar en ‘Yo soy Betty, la fea’

La exreina de belleza Paola Turbay fue invitada al programa Mujeres Sin Filtro del Canal RCN, donde compartió detalles de su vida y reveló que en su momento rechazó un personaje clave en la exitosa novela 'Yo soy Betty, la fea'.

¿Qué personaje rechazó interpretar Paola Turbay en 'Yo soy Betty, la fea'?

La actriz y presentadora contó a las conductoras de Mujeres Sin Filtro, el programa de las tardes de Canal RCN, que tras convertirse en Señorita Colombia se le abrió un mundo de oportunidades que no dudó en aprovechar.

Según relató, fue la primera reina de belleza en incursionar en la televisión después de los certámenes, logro que la llevó a iniciar su carrera como presentadora.

Paola Turbay contó que Fernando Gaitán le ofreció ser parte del elenco de 'Yo soy Betty, la fea'. (Foto: Canal RCN)

Con el paso de los años, y tras consolidar una amplia trayectoria, cuando el Canal RCN se convirtió en canal privado, el libretista Fernando Gaitán le propuso a Paola ser la protagonista de su exitosa novela.

Sorprendida por la historia que se desarrollaría, aceptó la propuesta, pero le pidió a Gaitán más tiempo para prepararse como actriz.

Empezó a echarme el cuento y me dijo "haga de Betty". Déjeme yo me preparo. Y ahí empecé a estudiar con Alfonso Ortiz y ya después me fui a Estados Unidos y me formé allá en conservatorio", expresó.

¿Por qué Paola Turbay no logró interpretar a 'Betty' en 'Yo soy Betty, la fea'?

Aunque la protagonista de 'Ana de Nadie' no reveló en la entrevista los motivos exactos por los que no pudo interpretar este icónico personaje, dejó entrever que su viaje a Estados Unidos para formarse como actriz le impidió regresar a tiempo a Colombia para participar en la producción.

Por esta razón, Fernando Gaitán decidió realizar un nuevo casting, proceso en el que descubrió a la talentosa Ana María Orozco, quien terminaría dando vida a la inolvidable 'Betty' y consolidando uno de los personajes más emblemáticos de la televisión latinoamericana.

Ana María Orozco fue la elegida para interpretar el icónico personaje de ‘Betty’. (Foto: Guillermo Legaria / AFP)

¿Qué más contó Paola Turbay durante su entrevista en Mujeres sin Filtro?

La actriz de 54 años abrió su corazón para compartir detalles de su matrimonio y reveló, además, que ha rechazado participar en MasterChef Celebrity Colombia porque se considera demasiado competitiva.

Para ver la entrevista completa y conocer más sobre lo que ha contado Paola Turbay, visita www.canalrcn.com.co o haz clic aquí.