Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ella es una de las bellas hijas de Ana María Orozco, actriz de Betty, la fea: este es su parecido

Internautas se sorprenden con la belleza de una de las hijas de Ana María Orozco, actriz de Betty, la fea.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es una de las bellas hijas de Ana María Orozco, actriz de Betty, la fea: este es su parecido
¿Quién es una de las bellas hijas de Ana María Orozco? | Foto: Buen Día, Colombia

Una de las telenovelas colombianas más vistas a nivel internacional es Betty, la fea, una producción de Canal RCN, la cual relata la vida de una mujer llamada: ‘Beatriz Pinzón Solano’, quien trabaja en una reconocida empresa de moda y allí encuentra el amor.

Además, la icónica actriz que le dio vida a este personaje es Ana María Orozco, quien se ha dado a conocer por ser la protagonista de Betty, la fea. Así también, los internautas se han sorprendido con la nueva temporada de ‘Betty la fea, la historia continúa’.

Sin duda, varios navegantes han dividido múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la reciente publicación de Ana María Orozco, quien presumió a una de sus bellas hijas y, muchos, se han sorprendido con el parecido que tiene con una de ellas.

Artículos relacionados

¿Quién es la bella hija de Ana María Orozco, actriz de Betty, la fea?

Recientemente, Ana María Orozco se ha convertido en tema de conversación por parte de sus seguidores tras compartir varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en el que presumió a una de sus hijas: Mía.

“Feliz cumpleaños mi niña hermosa. Que se cumplan todos tus sueños y deseos. Te amo infinito”, añadió Ana María Orozco.

Ella es una de las bellas hijas de Ana María Orozco, actriz de Betty, la fea: este es su parecido
Ella es Mía, una de las bellas hijas de Ana María Orozco. | AFP: Guillermo Legaría

Desde luego, los internautas han generado varios comentarios acerca del parecido que hay entre ambas, en especial por la belleza de su hija Mía.

Artículos relacionados

En la actualidad, la actriz de Betty la fea tiene dos hijas llamadas: Mía y Lucrecia, quienes se han convertido en su mayor fuente de inspiración.

¿Quién es el actual novio de Ana María Orozco?

Es clave mencionar que Ana María Orozco confirmó en el 2024 que tiene una relación sentimental con un reconocido actor peruano llamado: Salvador del Solar.

Además, ambas celebridades han compartido varios acontecimientos de su especial romance mediante sus redes sociales, en los que demuestran tener buena comunicación y convertirse en una de las parejas más distinguidas del entretenimiento.

Ella es una de las bellas hijas de Ana María Orozco, actriz de Betty, la fea: este es su parecido
¿Quién es el actual novio de Ana María Orozco? | AFP: Guillermo Legaría

Desde luego, Ana María ha demostrado que su carrera profesional es una de sus principales fuentes de inspiración, en especial por su gran interpretación en ‘Betty la fea, la historia continúa’.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Rafaella en el programa ¿Quién es la máscara? - Clara Diago como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026. Marbelle

Hija de Marbelle habría lanzado pulla contra aspirante de La casa de los famosos Colombia

Tras ser acusada de involucrarse con un hombre comprometido, Rafaella Chávez envió contundente mensaje en redes sociales, "no me busquen".

Yina Calderón no decepcionó con su look en el inicio de reality internacional Yina Calderón

Yina Calderón sorprende con extravagante look en el inicio de reality internacional

Yina Calderón divide opiniones con el curioso vestido que eligió para su debut en reality internacional en el que está Karina García.

Nicki Nicole y Lamine Yamal Talento internacional

Lamine Yamal y Nicki Nicole viven un momento tenso tras una advertencia familiar

El entorno familiar de Lamine Yamal habría lanzado una advertencia que incomodó a Nicki Nicole y desató rumores de tensión en la pareja.

Lo más superlike

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

La IA reveló que esta técnica es avalada por expertos del sueño y es fácil de llevar a cabo.

Jenny López deja sin palabras al interpretar música llanera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompió el silencio ante las críticas en redes: "Me pego unas lloradas"

Ideas de disfraces con materiales hechos en casa para Halloween según la IA Halloween

Ideas de disfraces con materiales que tengas en casa para Halloween según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3