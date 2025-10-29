Ella es una de las bellas hijas de Ana María Orozco, actriz de Betty, la fea: este es su parecido

Una de las telenovelas colombianas más vistas a nivel internacional es Betty, la fea, una producción de Canal RCN, la cual relata la vida de una mujer llamada: ‘Beatriz Pinzón Solano’, quien trabaja en una reconocida empresa de moda y allí encuentra el amor.

Además, la icónica actriz que le dio vida a este personaje es Ana María Orozco, quien se ha dado a conocer por ser la protagonista de Betty, la fea. Así también, los internautas se han sorprendido con la nueva temporada de ‘Betty la fea, la historia continúa’.

Sin duda, varios navegantes han dividido múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la reciente publicación de Ana María Orozco , quien presumió a una de sus bellas hijas y, muchos, se han sorprendido con el parecido que tiene con una de ellas.

¿Quién es la bella hija de Ana María Orozco, actriz de Betty, la fea?

Recientemente, Ana María Orozco se ha convertido en tema de conversación por parte de sus seguidores tras compartir varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en el que presumió a una de sus hijas: Mía.

“Feliz cumpleaños mi niña hermosa. Que se cumplan todos tus sueños y deseos. Te amo infinito”, añadió Ana María Orozco.

Ella es Mía, una de las bellas hijas de Ana María Orozco. | AFP: Guillermo Legaría

Desde luego, los internautas han generado varios comentarios acerca del parecido que hay entre ambas, en especial por la belleza de su hija Mía.

En la actualidad, la actriz de Betty la fea tiene dos hijas llamadas: Mía y Lucrecia, quienes se han convertido en su mayor fuente de inspiración.

¿Quién es el actual novio de Ana María Orozco?

Es clave mencionar que Ana María Orozco confirmó en el 2024 que tiene una relación sentimental con un reconocido actor peruano llamado: Salvador del Solar.

Además, ambas celebridades han compartido varios acontecimientos de su especial romance mediante sus redes sociales, en los que demuestran tener buena comunicación y convertirse en una de las parejas más distinguidas del entretenimiento.

¿Quién es el actual novio de Ana María Orozco? | AFP: Guillermo Legaría

Desde luego, Ana María ha demostrado que su carrera profesional es una de sus principales fuentes de inspiración, en especial por su gran interpretación en ‘Betty la fea, la historia continúa’.