¡Luto en redes! Reconocida influencer fue hallada sin vida en su casa: ¿qué se sabe?

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras la muerte de reconocida influencer que fue hallada sin vida en su casa.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Luto en redes! Reconocida influencer fue hallada sin vida en su casa: ¿qué se sabe?
¿Quién fue la reconocida influencer que falleció? | Foto: Freepik

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse la noticia del fallecimiento de reconocida creadora de contenido digital, quien fue hallada sin vida en su hogar, según lo reportaron medios internacionales.

¿Quién era la reconocida influenciadora que falleció?

El nombre de Fernanda Maroca se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser hallada sin vida en su vivienda, ubicada en Lago Verde, una bahía cerca de Río de Janeiro, Brasil.

Además, Fernanda se convirtió en un gran referente para muchos de sus seguidores al mostrar no solo varios acontecimientos de su vida personal en sus redes sociales, sino que también por ser la concejala de la Cámara Municipal de Lago Verde.

¡Luto en redes! Reconocida influencer fue hallada sin vida en su casa: ¿qué se sabe?
¿Cómo se reveló la noticia del fallecimiento de la influenciadora? | Foto: Freepik

¿Cómo se confirmó la noticia de la muerte de Fernanda Maroca?

Según han reportado varios familiares de Fernanda Maroca a varios medios internacionales, la mujer de 30 años fue hallada sin vida en su hogar el pasado 23 de octubre tras presentar signos de desc0mposición.

¡Luto en redes! Reconocida influencer fue hallada sin vida en su casa: ¿qué se sabe?
Así se reveló la noticia del fallcimiento de Fernanda Maroca. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada por parte de Lago Verde a través de un comunicado oficial de prensa de Lago Verde en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 17 mil seguidores las siguientes palabras:

“La ciudad de Lago Verde, Maranhão, se despertó este jueves (23) sacudida por una noticia que conmocionó a toda la población: la muerte de la concejal Fernanda Maroca. Según información preliminar, el parlamentario fue encontrada muerta en su residencia”, dice el comunicado oficial.

¿Cuál fue la causa de la muerte de la influenciadora brasileña?

Por el momento, no se conoce algún reporte que comparta los detalles por los que falleció la influenciadora brasileña. Sin embargo, en el comunicado oficial de Lago Verde, se reveló lo siguiente según el reporte de las autoridades:

“Según la Policía Militar todo indica que se trata de un caso de su#cidi#. Fernanda Maroca era una figura pública conocida y activa en la política local. Elegida por voto expresivo, fue reconocida por su firme postura, participación en causas sociales y proximidad a la comunidad. En redes sociales, amigos, compañeros y votantes expresaron su profunda tristeza y rindieron homenaje”, dice el comunicado.

Por su parte, Fernanda se destacó por su amplia trayectoria profesional y ser un gran referente de las redes sociales al compartir su estilo de vida saludable y, también, por ser un ejemplo a seguir con su audiencia.

