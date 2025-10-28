Murió reconocido periodista en críticas condiciones: esto se sabe de su caso

El mundo del periodismo se viste de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido reportero quien dejó un importante legado en el mundo de la televisión.

Además, la historia del periodista se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que falleció en graves condiciones en medio de un as3sin#t0.

Artículos relacionados Viral Murió modelo e influencer a sus 19 años, esto se sabe

¿Quién fue el reconocido periodista que falleció en graves condiciones?

El nombre del periodista es Miguel Ángel Beltrán , quien falleció a sus 60 años en críticas condiciones, según lo han reportado medios internacionales.

La noticia fue confirmada por parte de un comunicado oficial de prensa compartido por parte del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, miembro de FIP, quienes expresaron las siguientes palabras:

“El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) emite su más enérgica condena por el artero as3sin#t0 del compañero periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en el estado de Durango”, dice el reporte.

¿Cómo se confirmó la noticia de la muerte del reconocido periodista? | Foto: Freepik

Por el momento, el mundo del periodismo mexicano se viste de luto tras confirmarse la desgarradora pérdida del periodista, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el segundo grupo y cómo elegir a tu preferida

¿Cómo hallaron las autoridades al periodista luego de fallecer?

Tal como lo reveló el comunicado oficial del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y varios medios internacionales, se reportó que las autoridades hallaron el cuerpo del periodista en un tramo de la carretera que une a Durango:

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Miguel Ángel Beltrán? | Foto: Freepik

“Beltrán Martínez, de 60 años de edad, con una amplia y reconocida trayectoria en múltiples medios y proyectos informativos, fue localizado sin vida sobre la carretera Durango-Mazatlán con indicios de vi0l3nci# y un mensaje al lado de su cuerp0 donde se señalaba literalmente: “por andar levantando fals#s a la gente de Durango”, lo que denota una abierta y posible relación del h0micidi# con su labor como periodista” señaló la SNRP.

Por el momento, allegados y seguidores del periodista Miguel Ángel Beltrán han compartido emotivos mensajes a través de las diferentes redes sociales tras confirmarse la desgarradora noticia en la que fue hallado sin vida.

Artículos relacionados Talento nacional Famosa modelo colombiana causa preocupación por una herida en su cuerpo: esto se sabe

Entre tanto, las autoridades se encuentran haciendo las respectivas investigaciones del caso tras varios informes en los que se evidencia que se trató de un ataqu3 tras varios informes que compartía en su carrera como reportero.