Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Murió reconocido periodista en críticas condiciones: esto se sabe de su caso

El mundo del periodismo se viste de luto tras confirmarse la muerte de reconocido reportero en graves condiciones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Muere reconocido periodista en críticas condiciones: esto se sabe de su caso
¿Quién fue el reconocido periodista que falleció en graves condiciones? | Fotos: Freepik

El mundo del periodismo se viste de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido reportero quien dejó un importante legado en el mundo de la televisión.

Además, la historia del periodista se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que falleció en graves condiciones en medio de un as3sin#t0.

Artículos relacionados

¿Quién fue el reconocido periodista que falleció en graves condiciones?

El nombre del periodista es Miguel Ángel Beltrán, quien falleció a sus 60 años en críticas condiciones, según lo han reportado medios internacionales.

La noticia fue confirmada por parte de un comunicado oficial de prensa compartido por parte del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, miembro de FIP, quienes expresaron las siguientes palabras:

“El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) emite su más enérgica condena por el artero as3sin#t0 del compañero periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en el estado de Durango”, dice el reporte.

Muere reconocido periodista en críticas condiciones: esto se sabe de su caso
¿Cómo se confirmó la noticia de la muerte del reconocido periodista? | Foto: Freepik

Por el momento, el mundo del periodismo mexicano se viste de luto tras confirmarse la desgarradora pérdida del periodista, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Artículos relacionados

¿Cómo hallaron las autoridades al periodista luego de fallecer?

Tal como lo reveló el comunicado oficial del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y varios medios internacionales, se reportó que las autoridades hallaron el cuerpo del periodista en un tramo de la carretera que une a Durango:

Muere reconocido periodista en críticas condiciones: esto se sabe de su caso
¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Miguel Ángel Beltrán? | Foto: Freepik

“Beltrán Martínez, de 60 años de edad, con una amplia y reconocida trayectoria en múltiples medios y proyectos informativos, fue localizado sin vida sobre la carretera Durango-Mazatlán con indicios de vi0l3nci# y un mensaje al lado de su cuerp0 donde se señalaba literalmente: “por andar levantando fals#s a la gente de Durango”, lo que denota una abierta y posible relación del h0micidi# con su labor como periodista” señaló la SNRP.

Por el momento, allegados y seguidores del periodista Miguel Ángel Beltrán han compartido emotivos mensajes a través de las diferentes redes sociales tras confirmarse la desgarradora noticia en la que fue hallado sin vida.

Artículos relacionados

Entre tanto, las autoridades se encuentran haciendo las respectivas investigaciones del caso tras varios informes en los que se evidencia que se trató de un ataqu3 tras varios informes que compartía en su carrera como reportero.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Muere la detective de Nueva York Alicia Stone Viral

Murió famosa detective de NY tras someterse a un procedimiento estético en Cali; familia exige respuestas

Falleció Alicia Stone, reconocida detective de Estados Unidos luego de hacerse un procedimiento en Colombia.

Björn Andrésen falleció a los 70 años Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció el actor catalogado como “el chico más guapo del mundo”

La industria cinematográfica está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido actor que marcó una generación con su talento y físico.

WhatsApp Tecnología

Descubre la papelera secreta de WhatsApp para liberar memoria al instante en el celular

La papelera oculta de WhatsApp puede contener archivos que se creía que ya habían sido eliminados.

Lo más superlike

Paris Hilton se disfraza de icónica canción de Britney Spears Paris Hilton

Paris Hilton causó sensación al recrear icónico look de Britney Spears en “Oops!... I Did It Again”

La empresaria celebró la época de Halloween con disfraz para homenajear a Britney Spears.

Él es Miguel Thor, prometido de Clara Diago, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Él es Miguel Thor, prometido de Clara Diago, aspirante del segundo grupo de La casa de los famosos Colombia 3

Paola Jara no oculta su emoción por la llegada de su bebé: “con demasiadas ansias” Paola Jara

Paola Jara confiesa que su barriga “no da más” ¿está a punto de dar a luz?

Angie Miller reaparece con misterioso mensaje tras la muerte de B-King Talento internacional

Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales