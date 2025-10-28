Famosa modelo colombiana causa preocupación por una herida en su cuerpo: esto se sabe

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida modelo colombiana genera preocupación entre internautas al mostrar una herida y de su estado de salud.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es la famosa modelo colombiana que preocupa a fans por su estado de salud? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios navegantes han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar su preocupación tras el estado de salud que tiene una reconocida modelo y presentadora, quien contó detalles al respecto.

¿Quién es la reconocida modelo que preocupa a sus seguidores con su estado de salud?

El nombre de Daniela Álvarez se ha convertido en tendencia en las últimas semanas por la deslumbrante pasarela que tuvo en la Semana de la Moda de París, donde tuvo la oportunidad de acaparar la atención mediática de todos sus seguidores.

¿Cuál es el estado actual de salud de Daniela Álvarez? | AFP: Julien De Rosa

Además, Daniela suele compartir varios detalles de su vida personal mediante sus redes sociales. En este caso, la modelo causó gran preocupación por parte de los internautas al confesar que se tiene una herida en una de sus piernas, pues expresó las siguientes palabras en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores:

“Me hice una llaga. Luego me quedará blanco por mi vitíligo. Nada que hacer”, añadió Daniela.

Aunque por el momento Daniela no ha compartido más información de la causa por la que le salió la herida, les compartió a sus seguidores que, a pesar de esto, buscará la manera para cuidar su estado de salud y le envían mensajes de apoyo.

Pese a esta situación, Daniela demuestra que tiene un estable estado de salud y sorprende a sus seguidores con todos los proyectos que lleva a cabo en su vida cotidiana.

¿Por qué razón Daniela Álvarez fue tendencia al hablar de su expareja?

Recordemos que Daniela Álvarez acaparó la atención mediática hace unas semanas al abrir su corazón mediante una entrevista en ‘Mañana pódcast’ con Carolina Martínez, donde reveló los momentos más difíciles que atravesó en el pasado a causa de algunas complicaciones de salud.

¿Por qué razón Daniela Álvarez fue tendencia al hablar de su expareja? | AFP: Julien De Rosa

Por esta razón, Carolina Martínez le preguntó a la modelo acerca de quién ha sido la persona que más la ha marcado a lo largo de su vida.

De este modo, Daniela recordó con cariño a su exnovio Lernard Vanderaa, quien la acompañó en los momentos más difíciles, a quien en la actualidad admira con cariño y se convirtió en fuente de inspiración para enfrentar aquella época en la que su estado de salud era inestable.

