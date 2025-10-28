Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parecido con Karina García: ¿quién es?

Una de las aspirantes de La casa de los famosos 3 tiene gran parecido con Karina García y su similitud genera diversas opiniones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es la aspirante de La casa de los famosos 3 que se parece a Karina García? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales al conocer el nombre del primer participante que ingresará a La casa de los famosos 3, quien es Nicolás Arrieta tras la decisión del público.

Así que ya se conoció el nombre de las seis aspirantes que hacen parte del segundo grupo de la tercera temporada de La casa de los famosos, quienes son: Alejandra Martínez, Alexa Torrex, Clara Diago, Eli López, Paola Cospi y Tina Janna.

Recuerda que las votaciones las podrás hacer mediante el siguiente enlace lacasadelosfamososcolombia.com donde tendrás la oportunidad de elegir a tu aspirante favorita hasta el próximo domingo 2 de noviembre a las 4 p.m.

¿Quién es la aspirante de La casa de los famosos 3 que se parece a Karina García?

Desde que se confirmó el segundo grupo de aspirantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, miles de navegantes han compartido su opinión acerca del gran parecido que tiene Karina García con una de ellas.

Karina García tiene gran parecido con Clara Diago. | Foto: Canal RCN

El nombre de Clara Diago ha acaparado la atención mediática no solo por su gran parentesco con Karina García, sino que comparten muchas cosas en común.

Sin duda, una de las similitudes más notorias entre Karina García y Clara Diago, es su cabello negro, su estado físico y la sonrisa.

Desde luego, Clara Diago no solo se ha convertido en una de las aspirantes preferidas por parte de los internautas, sino que también cautiva con el buen estilo de vida que tiene al demostrarlo en sus redes sociales. También, muchos de sus seguidores consideran que podría ser una gran participante al demostrar carácter y delicadeza en cuanto a su personalidad.

¿Por qué internautas dicen que Clara Diago se parece a Karina García? | Foto: Canal RCN

¿Qué proceso debes seguir para votar por tu aspirante preferida del segundo grupo de La casa de los famosos 3?

Recuerda que la decisión en elegir a la segunda participante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 está en tus manos a través de lacasadelosfamososcolombia.com.

Las votaciones están abiertas hasta el próximo domingo 2 de noviembre y se conocerán los resultados de la votación en la emisión de las 7 p.m. de Noticias RCN.

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu participante preferida para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la caja llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer clic en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 2 de noviembre a las 4:00 p.m.

