Así celebró Paola Turbay el aniversario 33 con su esposo

La actriz Paola Turbay derrochó romanticismo luego de celebrar más de 30 años de casada con su esposo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Paola Jara celebra su aniversario
Paola Jara celebra su aniversario número 33/Canal RCN

La actriz Paola Turbay derrochó amor en redes sociales luego de celebrar el aniversario número 33 con su esposo el empresario Alejandro Estrada, con quien tiene dos hijos: Sofía y Emilio Estrada.

¿Cómo celebró Paola Turbay su aniversario?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías junto a él.

Paola Turbay en su aniversario

En las instantáneas se ven a los dos en diferentes momentos demostrándose todo su amor.

Con dichas imágenes aprovechó para dedicarles románticas palabras, revelando lo feliz que es a su lado.

"CERO Y VAN 33! 33 años juntos. 31 casados. Más de la mitad de nuestras vidas y lista para seguir caminando juntos, robándote besos, abrazos y carcajadas. Porque así es que es buena la vida! HAPPY ANNIVERSARY", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras aniversario de Paola Turbay?

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios por su matrimonio y hasta le pidieron consejos para una relación duradera.

Paola Turbay celebra su aniversario

Otros destacaron lo sorprendidos que quedaron con la publicación, pues muchos desconocían dicha relación debido a que la actriz ha optado por mantenerla alejada de la opinión pública, compartiendo solo algunos momentos con él mediáticamente.

Cabe resaltar que, la famosa pareja contrajo matrimonio el 24 de septiembre de 1994 en una lujosa boda.

Desde entonces, los famosos han demostrado que su relación suele basarse en el compañerismo, el respeto, la lealtad, la amistad y el esfuerzo mutuo.

Por ahora, la exreina Paola Turbay sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos con su contenido en redes sociales, con el que tanto suele ser elogiada.

Además de continuar trabajando en sus respectivos proyectos, entre ellos sobre actuación, modelaje, imagen de varias marcas y más.

Actualmente se encuentra haciendo teatro junto al actor Diego Trujillo en la obra "Doble o nada" con una comedia negra, con la que espera acaparar la atención de miles de sus admiradores que tanto les gusta verla actuar en vivo y en directo.

