Valentina Taguado reveló por qué se ausentó en MasterChef Celebrity

La locutora y creadora de contenido Valentina Taguado reveló a sus millones de fanáticos la razón por la que se ausentó de MasterChef Celebrity.

¿Valentina Taguado no ha estado en MasterChef Celebrity?

La participante ha estado ausente de la competencia por varios días generando gran incertidumbre en sus compañeros y en los televidentes.

Debido a que no ha podido asistir a varios retos, la influenciadora decidió aclarar la situación detallando que su ausencia fue producto a que sufrió fuertes afecciones de salud.

Según comento en el programa 'Qué hay pa' dañar', donde es panelista junto a Hassam y Johanna Velandia, detalló que ella y varios de sus compañeros e incluso la presentadora Claudia Bahamón se contagiaron de un virus bastante fuerte que les impedía ir.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Así habría reaccionado Juan David Tejada al chat que reveló Aida Victoria Merlano

"Hubo un brote como de COVID-19 o un virus muy bravo y yo cociné como 20 días muy enferma, con fiebre y todo porque había un virus muy denso y llegó un punto en el que ya no me daba la jornada, entonces no es uno falte porque quiera faltar y estaba sintiendo cosas muy densas, fui el médico y me incapacitaron", contó.

Valentina Taguado explicó que le pidió al médico si no podían ser menos días de incapacidad, a lo que este le señaló que no pues el problema era respiratorio.

Ante los comentarios de muchos internautas de que se había retirado, aclaró que no es así, pues como cualquier trabajo no podía ir hasta que estuviera de salud.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada confirmó ruptura con Aida Victoria Merlano, ¿hubo infidelidad?

¿Cuándo regresa Valentina Taguado a MasterChef Celebrity?

Valentina Taguado vuelve a MasterChef Celebrity para el reto de este viernes 26 de septiembre junto al actor LuisFer Hoyos y la presentadora Claudia Bahamón, quienes también se habían ausentado por la misma razón.

Cabe destacar que, la influenciadora ha sorprendidos a muchos con su talento para la cocina, catalogándose como una de las favoritas.

Por ahora, son 11 celebridades en competencia, pues recientemente salió el actor Nicolás Montero tras no haber convencido a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con su plato luego de preparar un calentado.