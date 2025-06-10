Paola Turbay reveló su amargo presentimiento cuando falleció Miguel Uribe: “sentí la muerte”

Paola Turbay se ha posicionado como una de las actrices más destacadas del país por su amplia trayectoria profesional. Además, tuvo una importante participación en ‘Ana de nadie’, una producción del Canal RCN.

Además, Paola se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras pronunciarse acerca del inesperado momento en el que se enteró cuando falleció su primo Miguel Uribe tras el desafortunado hecho que vivió en un evento público.

¿Qué dijo Paola Turbay tras el fallecimiento de Miguel Uribe?

Recientemente, Paola ha acaparado la atención mediática al revelar en sus redes sociales el complicado momento que atravesó hace unos meses al enterarse que su primo Miguel Uribe había fallecido.

¿Qué confesió hizo Paola Turbay sobre Miguel Uribe? | Foto: Canal RCN

“Estoy muy triste. Todas las noches duermo con la camiseta de Miguel, la de la campaña, pues porque lo llevo en el corazón, lo llevo en el pecho. Es una pérdida tan innecesaria, tan triste, no solo para nosotros como familia, sino que yo creo que el país se perdió de un gran ser humano que estaba listo y dispuesto a darlo todo”, añadió Paola.

Sin duda, las palabras de Paola generaron gran angustia por parte de los internautas, pues argumentaron la nostalgia que vivió toda la familia del excandidato a la presidencia tras el lamentable suceso que atravesó.

¿Cómo se enteró Paola Turbay que Miguel Uribe falleció?

Durante la entrevista, Paola Turbay se sinceró tras el difícil momento que atravesó en el pasado a causa de la muerte de Miguel Uribe. Así también, confesó que tuvo un amargo presentimiento a causa de su muerte:

Paola Turbay hizo una confesión sobre Miguel Uribe. | Foto: Canal RCN

“Eso fue un sábado, yo venía por la carretera devolviéndome de Medellín con una sensación en la que sentí como la muerte. Yo dije: le pasó algo. Alguien se va a estrellar. Además, sentí como si falleciera”, detalló Paola.

Posteriormente, Paola argumentó lo difícil que fue para ella saber que tuvo el presentimiento en que alguien cercano había atravesado por un difícil momento y, luego, expresó lo siguiente: