Marcela Reyes asegura sentir la presencia de B-King en su hogar tras su fallecimiento

Marcela Reyes reveló en medio de una entrevista que tras la muerte de B-King ha sentido su presencia en su hogar.

Daniel Felipe Martínez
La DJ Marcela Reyes reveló en qué lugar específico de su casa ha sentido más la presencia de B-King. (Fotos: Canal RCN)

Una vez más, la DJ Marcela Reyes se convierte en tema de conversación tras revelar en una entrevista detalles de su vida junto a B-King. Lo último que compartió fue que asegura sentir su presencia en su hogar luego de su fallecimiento.

¿Cómo ha sentido la presencia de B-King en su hogar Marcela Reyes?

La entrevista que ha concedido la DJ colombiana Marcela Reyes al periodista Rafael Poveda para su podcast 'Más Allá del silencio', sigue siendo tema de conversación en redes sociales, luego de que la empresaria tocará varios temas en los que reveló detalles de lo que fue su vida al lado del fallecido cantante B-King.

Uno de esos temas, fue que la mujer de 35 años aseguró sentir la presencia de Bayron Sánchez, nombre de pila del artista, dentro de su hogar, específicamente en un altar que tiene de la virgen en un espacio de su casa.

La DJ Marcela Reyes contó que siente la presencia de B-King en un altar que le tiene a la virgen. (Foto: Canal RCN)

Marcela le comentó al comunicador que sus nanas le han hecho saber atemorizadas que sienten cómo la presencia del joven recorre dicho lugar.

De igual manera, la misma quindiana contó que una vez observó que sus gatos no dejaban de mirar aquel lugar, por lo que ella decidió orar con fervor con el fin de que el alma de su expareja buscara el descanso eterno.

¿Extraña Marcela Reyes a B-King tras su fallecimiento?

Tras compartir esta anécdota con el presentador, él le preguntó si extrañaba al músico. Marcela respondió que tenía sentimientos encontrados y confesó que a menudo se pregunta si, de haber continuado su relación con B-King, su fallecimiento podría haberse evitado, ya que se considera una persona muy protectora.

Él decía que yo era muy jod1da. Pero en ese amor de esposa, el uno no querer que el esposo tenga malas amistades, que no se vea con mujeres... Entonces me lo he dicho que si hubiera estado conmigo esto no hubiera pasado y yo no lo hubiera dejado ir así como así".

Finalmente, la mujer expresó que aunque su relación fue de 7 años, los últimos tres fueron de una lucha constante, pero que siempre le fue fiel y le tuvo mucha paciencia.

¿Por qué se enamoró Marcela Reyes de B-King?

En la misma entrevista, la empresaria confesó que se enamoró del reguetonero por su enorme corazón y la forma en que transformó su vida.

Lo recordó como una pareja excepcional, que incluso tenía gestos tan tiernos como peinarle el cabello, demostrando su amor y cuidado en cada detalle.

El músico B-King fue hallado sin vida el 22 de septiembre de 2025 en México. (Foto: Canal RCN)
