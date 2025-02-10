Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Murió reconocida celebridad, amiga de Claudia Bahamón y del actor Nicolás Montero

La muerte de la reconocida celebridad causó impacto. Así la despidieron en redes sociales Claudia Bahamón y el actor Nicolás Montero.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Claudia Bahamón y Nicolás Montero enviaron un emotivo mensaje de despedida en redes a su amiga. (Foto izquierda: Freepik | Foto derecha: Canal RCN)

El mundo de las celebridades está de luto tras la partida de la reconocida mujer, quien, para sorpresa de muchos, mantuvo una cercanía con Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity Colombia, y con el actor Nicolás Montero, exparticipante del mismo reality.

¿Quién es la famosa mujer que falleció y era amiga de Claudia Bahamón y Nicolás Montero?

Se trata de la etóloga y defensora de los animales británica, Jane Goodall, quien de acuerdo a un comunicado de prensa por el instituto que lleva su nombre, falleció el pasado 1 de octubre de 2025 en California, Estados Unidos, a sus 91 años.

La mujer, quien era famosa por sus investigaciones con chimpancés y por su preocupación por la restauración de la naturaleza y la protección del medio ambiente, fue muy cercana a Claudia Bahamón y Nicolás Montero, quienes por medio de sus redes sociales le expresaron unos emotivos mensajes.

Jane Goodall murió a sus 91 años, fue amiga de Claudia Bahamón y Nicolás Montero
La Doctora Jane Goodall defendías los derechos de los animales y fue muy cercana a Claudia Bahamón y Nicolás Montero. (Foto: Bryan Bedder/Getty Images /AFP)

¿Qué mensajes le dedicaron Claudia Bahamón y Nicolás Montero a Jane Goodall?

La presentadora Claudia Bahamón compartió en Instagram una foto donde aparece sonriendo junto a la doctora Goodall, describiéndola como una inspiración para ella y fuente de creatividad para su emprendimiento.

Asimismo, destacó que mantendría vivo su legado de mantener el planeta tierra con vida sin bajar la esperanza de que cada acción cuenta.

Hasta siempre, adorada Jane. Tu voz seguirá viva en cada árbol que protejamos, en cada niño que soñemos más consciente, en cada gesto de amor hacia la vida".

Por su parte, el actor y reciente eliminado de MasterChef Celebrity, Nicolás Montero, compartió en Instagram dos fotos junto a la británica, destacando en la descripción la admirable labor de Jane.

Por el gusto de haber brindado. La idea de que los animales tienen derechos nace de su trabajo, pero ella ya tenía esa convicción desde niña. Sentido del humor inolvidable. Buen viento y buena mar y aplausos por tanta vida".

¿De qué murió Jane Goodall y cuál fue su trayectoria como etóloga?

De acuerdo con el comunicado publicado en sus redes sociales, el instituto que fundó la misma mujer en 1977, informó que la doctora murió por causas naturales mientras se encontraba en California, como parte de su gira de oraciones en Estados Unidos.

Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres, y su vínculo con los chimpancés comenzó a los 2 años, cuando recibió como regalo un chimpancé de peluche.

Jane Goodall falleció a sus 91 años. Claudia Bahamón y Nicolás Montero la despedieron en redes
Jane Goodall se destacó por su labor en la protección de los chimpancés y del medio ambiente. (Foto: AFP / Robyn Beck)

En 1960, durante un viaje a Tanzania, tuvo la oportunidad de convivir de cerca con estos animales, lo que marcó el inicio de su investigación y catapultó su carrera al éxito.

Esto le permitió producir documentales sobre el comportamiento de los chimpancés y le valió más de veinte doctorados honoris causa, además de numerosas distinciones internacionales.

El legado de la doctora perdurará en quienes la acompañaron durante sus últimos años en giras internacionales, promoviendo la importancia de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.

