Claudia Bahamón fue diagnosticada con inesperada afección que afecta los ojos

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef, preocupó al revelar que fue diagnosticada con una afección en uno de sus ojos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Claudia Bahamón revela inesperado diagnóstico que afecta su visión
El problema en los ojos que tomó por sorpresa a Claudia Bahamón. (Foto Canal RCN).

La reconocida presentadora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón, sorprendió en la mañana de este miércoles 1 de octubre con un anuncio sobre su salud: fue diagnosticada con una afección que afecta directamente su vista.

¿Cuál es la afección con la que Claudia Bahamón fue diagnosticada?

En una publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Claudia Bahamón reveló que fue diagnosticada con una inesperada afección que afecta directamente sus ojos llamado blefaroconjuntivitis.

Claudia Bahamón confirmó que sufre una condición que afecta su visión
Claudia Bahamón habla de la inesperada afección ocular que padece. (Foto Canal RCN).

Según comentó Bahamón, junto a la fotografía de cómo lucía su ojo derecho, fue diagnosticada con esta afección justo antes del reto de campo que se llevará a cabo esta noche, por lo que tuvo que tomar una decisión de la que hoy los televidentes serán testigos.

"Y entonces fue tomar la decisión: ¿nuevamente falto a las grabaciones o nos vamos con toda de frente sin maquillaje un rato? Adivinen qué pasará"

Así mismo, confesó que aunque en cada reto de campo suele usar gafas como parte de sus accesorios infaltables, en esta ocasión sería por un tema de salud.

"Normalmente cuando voy a retos de campo me pongo gafas, pero esta vez tiene una razón especial... amigos, me dio blefaroconjuntivitis"

¿Qué es la blefaroconjuntivitis? Afección con la que fue diagnosticada Claudia Bahamón

Según información revelada por Mayo Clinic, la blefaroconjuntivitis es una afección que ocurre directamente en los parpados ocasionando inflamación causando irritación y enrojecimiento.

La afección en los ojos que recientemente le detectaron a Claudia Bahamón
Claudia Bahamón explicó la inesperada afección en sus ojos que la aqueja. (Foto Canal RCN).

Así mismo, mencionan que, aunque es un trastorno crónico difícil de tratar, no representa un mayor riesgo para la visión. Entre los síntomas de la blefaroconjuntivitis se pueden encontrar:

  • Ojos llorosos
  • Ojos rojos
  • Sensación de arena, ardor o escozor en los ojos
  • Párpados de aspecto grasoso
  • Picazón en los párpados
  • Párpados rojos e hinchados
  • Descamación de la piel que rodea los ojos
  • Pestañas con costras
  • Párpados pegados
  • Mayor frecuencia de parpadeo
  • Sensibilidad a la luz
  • Visión borrosa que suele mejorar con el parpadeo

Dentro de sus causas más comunes se pueden encontrar la obstrucción o disfunción de las glándulas sebáceas de los párpados, infecciones bacterianas, polen o incluso por cosméticos en mal estado.

