Karina y Altafulla terminaron: así respondió el cantante cuando le preguntaron por ella

Karina García confirmó su ruptura oficial con Altafulla, pero horas antes el artista había hablado de su relación.

Karina y Altafulla terminaron: la inesperada respuesta del cantante al ser cuestionado
Altafulla rompe el silencio: esto dijo cuando le preguntaron por Karina.

En la noche del pasado lunes 29 de septiembre Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, confirmó por medio de un comunicado oficial el fin de su relación con Andrés Altafulla. Sin embargo, internautas recordaron la reciente entrevista del cantante en la que se refirió a su noviazgo.

¿Qué dijo Karina García tras confirmar su ruptura con Altafulla?

Luego de semanas de especulaciones por parte de sus seguidores, y de que la polémica influenciadora Yina Calderón afirmara que la relación entre ambas personalidades no se encontraba nada bien a raíz de problemas de dinero, Karina García compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un extenso comunicado en el que confirmó que dichos rumores eran cierto, sin embargo, no hizo mención a temas económicos.

Karina García da un mensaje revelador a sus seguidores con cartas
Karina García sorprende con un mensaje revelador en cartas

“Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin”.

Así mismo, Karina García aseguró que desde mediados de septiembre que decidieron tomar la decisión han mantenido el contacto cero con el fin de llevar este proceso de sanación de la manera más pacifica posible.

“No soy perfecta, pero lo di todo y reitero quiero ser clara, tenemos contacto cero”.

¿Qué dijo Altafulla antes de que Karina García confirmara el fin de su relación?

Antes de que Karina García confirmara de manera oficial el fin de su relación con Altafulla, el joven cantante brindó una entrevista en Los 40 Principales en donde se refirió a su convivencia con la joven influenciadora y si le molestaba que en cada evento de prensa le preguntaran por ella.

Karina García y Altafulla ya no se muestran tan juntos en redes sociales. Foto: Canal RCN
Karina García y Altafulla generan dudas al aparecer menos juntos en redes.

Ante esto, el cantante, quien recientemente se presentó en vivo en la final de Miss Universe Colombia, el reality, expresó que nunca iba a sentir molestia porque Karina siempre fuera tema de conversación en compromisos netamente laborales.

"No me cansa que me pregunten por Karina, yo a Karina la amo, ella lo sabe más que nadie. A ella, a sus hijos, quiero que cada día esté más arriba”

Así mismo, mencionó que continuaba con ella, apoyándola en su enfrentamiento en el Stream Fighters 4, por lo que nunca dio indicios de que su relación estuviera atravesando un mal momento.

