Juliana Calderón expresa su dolor tras la muerte de su novio y muestra su última conversación: "no resisto"

Se confirmó que una de las personas que acompañaba a Yeison Jiménez en la avioneta era Juan Manuel Rodríguez, su productor visual y quien estuvo a su lado desde que era un niño. El joven además era el novio de Juliana Calderón, una de las hermanas de Yin Calderón.

¿Cuál fue la última conversación de Juliana Calderón con Juan Manuel Rodríguez?

Juliana respaldó esa información con una serie de imágenes de momentos que vivieron juntos y mostró un pantallazo de su última conversación de WhatsApp, minutos antes del siniestro que terminó con la vida de seis personas en Paipa, Boyacá.

Juliana Calderón reveló con un chat y fotos que si era novia del hombre que murió en accidente aéreo junto a Yeison Jiménez. (Fotos: Canal RCN)

En la imagen se ve que estuvieron hablando por 11 minutos sobre las 2 p.m. y que los últimos mensajes fueron después de las 3 p.m. del sábado 10 de enero, minutos antes del accidente.

De acuerdo con lo publicado por Juliana, tuvieron algunas diferencias y en la llamada él le dijo cuánto la amaba y le pedía perdón.

“…que después me llamabas para decirme cómo llegaste y nunca recibí tu llamada. Dios ayúdame, no resisto más dolor”, escribió la abogada y empresaria.

Última publicación de Yeison Jiménez antes de morir | Foto del Canal RCN

Asimismo, subió imágenes del enorme ramo de rosas que Juan Manuel le habría enviado en otra oportunidad, así como otras fotos juntos. Juliana confesó que sólo desea que su celular suene y que sea una llamada de él.

“No volver a verte ni escucharte. Me partiste mi vida, negro”, agregó.

¿Cuáles fueron las causas del accidente aéreo de Yeison Jiménez?

En las redes sociales se han hecho virales los videos de las personas que justo estaban grabando ese despegue donde se evidencia que la aeronave se habría quedado sin pista. Sin embargo, la Aeronaútica Civil reveló que la avioneta sí despegó y estuvo en el aire de 3 a 5 minutos.

La investigación del accidente donde falleció Yeison Jiménez, el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Omar Marín, Jefferson Osorio y Waisman Mora se encuentra en curso y serán las autoridades quienes establecerán la causa de este.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación, también informó los cuerpos serán trasladados a Medicina Legal, en Bogotá, donde se adelantarán labores de identificación antes de entregarlos a su familia.