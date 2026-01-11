Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón expresa su dolor tras la muerte de su novio y muestra su última conversación: "no resisto"

Juliana Calderón mostró el último mensaje que recibió de su novio minutos antes del accidente aéreo, donde murió junto a Yeison Jiménez.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Muere novio de Juliana Calderón en accidente aéreo de Yeison Jiménez
La última conversación de Juliana Calderón con Juan Manuel Rodríguez antes del accidente aéreo. (Fotos de Canal RCN e Imagen de Freepik)

Se confirmó que una de las personas que acompañaba a Yeison Jiménez en la avioneta era Juan Manuel Rodríguez, su productor visual y quien estuvo a su lado desde que era un niño. El joven además era el novio de Juliana Calderón, una de las hermanas de Yin Calderón.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la última conversación de Juliana Calderón con Juan Manuel Rodríguez?

Juliana respaldó esa información con una serie de imágenes de momentos que vivieron juntos y mostró un pantallazo de su última conversación de WhatsApp, minutos antes del siniestro que terminó con la vida de seis personas en Paipa, Boyacá.

Juliana Calderón rompe su silencio y revela con fotos que el hombre que murió junto a Yeison Jiménez si era su novio
Juliana Calderón reveló con un chat y fotos que si era novia del hombre que murió en accidente aéreo junto a Yeison Jiménez. (Fotos: Canal RCN)

En la imagen se ve que estuvieron hablando por 11 minutos sobre las 2 p.m. y que los últimos mensajes fueron después de las 3 p.m. del sábado 10 de enero, minutos antes del accidente.

Artículos relacionados

De acuerdo con lo publicado por Juliana, tuvieron algunas diferencias y en la llamada él le dijo cuánto la amaba y le pedía perdón.

“…que después me llamabas para decirme cómo llegaste y nunca recibí tu llamada. Dios ayúdame, no resisto más dolor”, escribió la abogada y empresaria.

Última publicación de Yeison Jiménez antes de morir.
Última publicación de Yeison Jiménez antes de morir | Foto del Canal RCN

Asimismo, subió imágenes del enorme ramo de rosas que Juan Manuel le habría enviado en otra oportunidad, así como otras fotos juntos. Juliana confesó que sólo desea que su celular suene y que sea una llamada de él.

“No volver a verte ni escucharte. Me partiste mi vida, negro”, agregó.

¿Cuáles fueron las causas del accidente aéreo de Yeison Jiménez?

En las redes sociales se han hecho virales los videos de las personas que justo estaban grabando ese despegue donde se evidencia que la aeronave se habría quedado sin pista. Sin embargo, la Aeronaútica Civil reveló que la avioneta sí despegó y estuvo en el aire de 3 a 5 minutos.

Artículos relacionados

La investigación del accidente donde falleció Yeison Jiménez, el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Omar Marín, Jefferson Osorio y Waisman Mora se encuentra en curso y serán las autoridades quienes establecerán la causa de este.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación, también informó los cuerpos serán trasladados a Medicina Legal, en Bogotá, donde se adelantarán labores de identificación antes de entregarlos a su familia.

Yeison Jiménez, cantante de música popular
Yeison Jiménez tenía previsto presentarse en Marinilla, Antioquia. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La revelación más dolorosa de Juliana Calderón sobre su novio fallecido. Juliana Calderón

Juliana Calderón conmociona tras fuerte revelación sobre su novio: “ya se venía despidiendo”

Juliana Calderón generó conmoción al hacer fuerte revelación sobre su novio, quien falleció junto a Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, llegó a Paipa tras el accidente aéreo

Tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo, su esposa viajó hasta Paipa, Boyacá, donde ocurrió el siniestro.

Revelan inéditas fotos de Yeison Jiménez cuando daba sus primeros pasos en la música Yeison Jiménez

Revelan inéditas fotos de Yeison Jiménez de sus inicios en la música

El mánager de Yeison Jiménez compartió un sentido mensaje, junto con varias fotos inéditas del cantante antes de llegar a la fama.

Lo más superlike

Convocan homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá tras su muerte Yeison Jiménez

Convocan homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá tras su muerte: fecha, hora y más detalles

En Bogotá se planea un homenaje a Yeison Jiménez, tras su muerte en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Revelan video de Yeison Jiménez cuidando de su hijo menor, Santiago Yeison Jiménez

Así cuidaba Yeison Jiménez a su hijo Santiago, a quien veía siguiendo su legado musical

Las redes reaccionan a un video de Carlos Villagrán. Talento internacional

Carlos Villagrán divide opiniones tras broma viral durante encuentro con un niño

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real