¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¡No van más! Karina García y Andrés Altafulla pusieron fin a su relación amorosa tras varios meses de haber salido de La casa de los famosos Colombia en donde nació todo.

¿Cómo confirmó Karina García que terminó su relación con Altafulla?

Karina García rompió su silencio en la noche del 29 de septiembre a través de un extenso comunicado en donde confirmó que su relación con Andrés Altafulla llegó a su final.

Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin.

La modelo aseguró que muchos podían estar confundidos con esta noticia porque en días pasados le habían estado preguntando a ella y al cantante por su relación y ninguno de los dos había dado pistas de una posible ruptura más allá de los rumores.

Sé que están confundidos porque han visto varios "códigos" como ustedes lo llaman y en varios medios se han referido a mí en incluso a mis hijos, dando a entender que continuamos juntos.

Karina dejó claro que su relación terminó de manera definitiva y expresó que no entendía por qué aparentemente su expareja y algunos medios los seguían vinculando a nivel sentimental, algo que le afectaba aún más.

La verdad no es así, no sé cuál sea la intención de dar a entender que aún estamos juntos cuando estoy tratando de soltar, olvidar y seguir con mi vida.

Karina García dejó claro que estaba en un proceso de sanación tras su ruptura el cual le ha costado lágrimas y mucho dolor, por eso, aseguró que prefirió romper el silencio para no seguir ilusionando a sus seguidores.

No soy perfecta pero lo di todo y reitero quiero ser clara, tenemos contacto cero. No soy capaz de sostener una mentira, soy tan real con ustedes que por eso he estado en silencio sin referirme al tema.

Karina García reveló que terminó con Altafulla. (Foto del Canal RCN)

¿Por qué Karina García y Altafulla terminaron?

Karina García en su comunicado aseguró que ha sido todo un proceso para ella, ya que involucró muchas emociones y sentimientos, los cuales no se arrepiente de haber entregado ya que sigue creyendo en el verdadero amor.

La modelo aseguró que fue una relación bonita en la que como cualquier otra hubo momentos buenos, no tan buenos y muchos aprendizajes.

Fue una etapa llena de retos, emociones y muchos aprendizajes y sé que todo hace parte de mi crecimiento personal.

Karina García no mencionó si hubo una tercera persona en la relación o cual fue el motivo que la hizo terminar su relación, sin embargo, dejó claro que desde su parte se retiraba con la tranquilidad de haberlo dado todo.

Por eso aprovechó para agradecer a sus seguidores por tanto apoyo y amor durante todo este tiempo en el que los apoyaron.

¿Cuándo terminaron Karina García y Andrés Altafulla?

Karina García en su mensaje reveló que su relación terminó hace dos semanas y que fue difícil para ellas guardar silencio todos estos días ante las preguntas de todos sus seguidores.

La relación terminó hace 15 días aproximadamente, desde ese momento estoy en proceso de sanar mi corazón y créanme no han sido días fáciles porque me entregué de verdad.

La modelo dejó claro que el deporte y su entrenamiento la han ayudado a sanar en medio de tanto dolor y mezcla de sentimientos, pero dejó claro que está segura que saldrá de esta y volverá más fuerte.

Gracias por estar, por escucharme, y gracias por entender que detrás de todo esto hay un ser humano, una mujer que siente, con mucho amor, Karina García oficiall con doble ll al final.