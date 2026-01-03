Famosa cantante sufrió un asalto y luego fue demandada por su agresor: esta sería la razón

Una famosa cantante ha dado a conocer por medio de sus redes sociales, que luego de haber vivido un asalto que se presentó en su propia casa, su agresor, quien fue capturado, la ha demandado.

¿Quién es la famosa cantante que tras haber vivido un asalto fue demanda por su agresor?

Se trata Nana, una joven coreana, quien es reconocida en la península asiática por su contribución a la música K-Pop.

Nana es reconocida por su contribución al género K-Pop. (Foto: Freepik)

De acuerdo a lo relatado por la artista, el pasado 15 de noviembre de 2025, vivió junto a su madre uno de los mayores sustos de su vida, luego de que un hombre ingresara a su vivienda y las intimidara con un 4rma exigiéndoles dinero.

A pesar de que el hombre a quien las autoridades identificaron como 'A' logró herirla, la joven frustró el hurto tras inmovilizar al sujeto y llamar a la policía.

No obstante, días después se enteró de que el hombre de 30 años la había demandado por un hecho que ni ella misma se explica.

¿Por qué demandó el hombre a Nana?

Para sorpresa de los seguidores de la artista, se conoció que el hombre la habría demandado por intento de as3sin4to, hecho que las mismas autoridades catalogaron como incoherentes, argumentando que la mujer solo había actuado en defensa propia.

Ante esto, varios fans expresaron por medio de redes su indignación, por lo que la agencia de la cantante aseguró que ha reforzado la seguridad de la artista y han intervenido en su caso para que se haga la correspondiente justicia.

Nana fue demanda por el hombre que ingresó a su casa a hurtarle dinero. (Foto: Freepik)

¿Quién es Nana?

Nana, cuyo nombre real es Im Jin-ah, es una cantante, actriz y modelo surcoreana nacida el 14 de septiembre de 1991 en Cheongju, Corea del Sur.

Alcanzó la fama como miembro del grupo femenino de K‑pop 'After School', donde destacó por su talento y carisma, y posteriormente formó parte de las subunidades 'Orange Caramel' y 'After School Red', consolidándose como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento surcoreano.

Además de su carrera musical, Nana ha desarrollado una exitosa trayectoria como actriz en varios K-dramas, incluyendo 'Love Weaves Through a Millennium', 'The Good Wife', 'Kill It' y 'Justice'.

Su versatilidad le ha permitido destacarse tanto en la pantalla como en el escenario, convirtiéndose en un referente del K-pop y de la actuación en Corea del Sur, así como en la moda, gracias a su experiencia como modelo.