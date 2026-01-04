Yeferson Cossio reaccionó a los rumores virales que lo dan "por muerto" en redes

Yeferson Cossio decidió alzar la voz tras encontrarse, una vez más, con publicaciones falsas que aseguraban su supuesta muerte.

A través de sus historias de Instagram, el influencer expresó su incomodidad y cansancio frente a una situación que, lejos de parecerle graciosa, empieza a resultarle irresponsable y repetitiva.

¿Por qué Yeferson Cossio decidió pronunciarse?

El influencer contó que no es la primera vez que se topa con videos o publicaciones anunciando falsamente su fallecimiento, de hecho, señaló que este tipo de rumores aparecen de manera cíclica, casi como una costumbre semanal en algunas cuentas.

Para Yeferson Cossio, el problema no es solo personal, sino también el impacto que este tipo de mensajes puede tener en su familia, amigos y seguidores, cada vez que surge uno de estos rumores, hay personas que se alarman, escriben preocupadas o incluso comparten la información sin verificarla, alimentando una cadena de desinformación innecesaria.

¿Hasta dónde llega el humor sobre Yeferson Cossio en las redes sociales?

Uno de los puntos más contundentes de su mensaje fue la reflexión sobre los límites del humor digital, Yeferson fue enfático al decir que entiende la dinámica de las redes, el contenido satírico y las bromas, pero cuestionó que la creatividad se reduzca a “matarlo” constantemente para obtener visualizaciones.

Yeferson Cossio alzó la voz en Instagram para rechazar los constantes rumores que aseguran su muerte. (Foto Canal RCN).

Yeferson Cossio también dejó entrever que este tipo de tendencias normalizan escenarios delicados, jugando con temas sensibles que no deberían ser tratados a la

ligera.

¿Qué mensaje dejó Yeferson Cossio a quienes crean este tipo de contenido?

Más que un reclamo agresivo, Yeferson Cossio optó por un llamado directo a la creatividad y a la responsabilidad digital, invitó a quienes hacen este tipo de videos a replantearse sus ideas y a buscar alternativas más originales, recordando que el alcance no justifica cualquier contenido.

Yeferson Cossio se cansó de los rumores virales. (Foto Canal RCN).

Y reiteró que seguirá haciendo su contenido habitual, con bromas y retos que lo caracterizan, pero espera que este tipo de rumores dejen de circular y deja claro que incluso quienes parecen tomarse todo con humor también tienen límites, y que el respeto sigue siendo clave en el mundo digital.