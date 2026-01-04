Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salomón Bustamante responde a mensajes que recibió por video donde baila con otro hombre

Salomón Bustamante reaccionó a los mensajes insinuantes que recibió por un video en el que baila de forma cercana con otro hombre.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Salomón Bustamante respondió a los mensajes insinuantes que le llegaron por bailar con otro hombre. (Foto: Canal RCN)

El presentador barranquillero Salomón Bustamante recibió una oleada de críticas tras publicar en su cuenta de Instagram un video en el que aparece bailando con otro hombre. No obstante, también le llegaron mensajes insinuantes, a los que no dudó en responder.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video donde Salomón Bustamante baila con otro hombre?

Hace apenas unos días, el comunicador se mostró feliz en redes sociales compartiendo las festividades decembrinas junto a su familia, entre asados, bailes y música tradicional propia de la época.

Salomón Bustamante, presentador de TV
Salomón Bustamante recibió miles de críticas por video donde aparece bailando muy cercano a otro hombre. (Foto: Canal RCN)

Y fue en medio de estas, que decidió compartir un video en el que baila muy cercano a un hombre mientras en su mano sostiene un vaso con alcohol.

Aunque en su momento, el periodista confirmó que aquel hombre se trataba de uno de sus cuñados, recibió varias críticas en redes donde cuestionaban su orientación. A lo que él, con su característico humor, respondió dándoles la razón sarcásticamente.

No obstante, volvió a publicar el video para responder a los mensajes que recibió de manera privada, en los que algunos usuarios reaccionaron con insinuaciones.

Artículos relacionados

¿Cómo respondió Salomón Bustamante a los mensajes insinuantes que recibió por video donde baila con otro hombre?

Fiel a su estilo, Bustamante volvió a subir el video, pero esta vez le añadió una narración al estilo NatGeo para relatar lo ocurrido mientras bailaba con su familiar y mostrar los mensajes que recibió, en los que algunos usuarios le preguntaban si podían conocerlo y hasta le enviaron fotografías.

Allí mismo, al final, Salomón les dejó claro a sus fans, que solo se trataba de un baile sano y que tanto él como su cuñado solo tenían ojos para sus mujeres, refiriéndose a su actual pareja, la actriz Laura de León.

Dejen la alborotadera muchachos", escribió

Artículos relacionados

¿Cómo se conocieron Salomón Bustamante y Laura de León?

Salomón Bustamante y Laura de León se conocieron en los pasillos de Canal RCN, cuando ambos iniciaban sus carreras en el mundo del entretenimiento.

Él hacía parte del equipo de Estilo RCN, mientras que ella comenzaba su camino profesional vinculada al área de entretenimiento, un cruce que terminó convirtiéndose en el inicio de una cercanía inesperada.

Salomón Bustamante y Laura de León
Salomón Bustamante y Laura de León llevan 10 años de relación y 5 de casados. (Fotos: Canal RCN)

Con el paso del tiempo, esa relación laboral dio paso a una amistad que fue creciendo hasta transformarse en una historia de amor.

La complicidad y el apoyo mutuo marcaron su relación durante varios años, hasta consolidarse como pareja y llegar al matrimonio, convirtiéndose en una de las duplas más comentadas de la farándula colombiana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón defendió los planes sencillos y el valor de pasar tiempo en familia. Yina Calderón

Yina Calderón responde críticas por pasar Año Nuevo en "un pueblo"

Yina Calderón respondió a las críticas por no viajar en Año Nuevo y aseguró que prefiere planes sencillos y en familia.

El 2026 es un año clave para James Rodríguez por la preparación rumbo al Mundial de fútbol. James Rodríguez

James Rodríguez compartió fotos de los primeros cuatro días del 2026

James Rodríguez compartió imágenes de los primeros días del 2026, mostrando disciplina, energía y enfoque de cara al Mundial.

Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, reveló que contará varias verdades Talento nacional

El Agropecuario anuncia que no se quedará callado y contará varias verdades: ¿se refería a Aida?

El Agropecuario generó expectativa en redes al asegurar que muy pronto contaría la verdad, y muchos creen que se refería a Aida Merlano.

Lo más superlike

Feid publicó la foto de una mujer que muchos asociaron como su nueva novia Feid

Feid desata rumores de nueva novia tras publicar misteriosa foto en sus redes, ¿y Karol G?

Feid sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar la foto de una mujer que no es Karol G, desatando rumores de nueva pareja.

Karen Sevillano se muda a Bogotá. Karen Sevillano

Karen Sevillano reveló que ya está en Bogotá, lista para el After Show de La casa de los famosos

Famosa cantante de K-Pop, Nana, fue demandada por su agresor luego de que la asaltó en su vivienda Talento internacional

Famosa cantante sufrió un asalto y luego fue demandada por su agresor: esta sería la razón

Murió el bebé de Fernanda Moreno, reconocida por participar en Acapulco Shore Talento internacional

Falleció el bebé de famosa participante de Acapulco Shore: "el tiempo que Dios me lo prestó fue cortico"

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?