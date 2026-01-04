Salomón Bustamante responde a mensajes que recibió por video donde baila con otro hombre

El presentador barranquillero Salomón Bustamante recibió una oleada de críticas tras publicar en su cuenta de Instagram un video en el que aparece bailando con otro hombre. No obstante, también le llegaron mensajes insinuantes, a los que no dudó en responder.

¿Cuál es el video donde Salomón Bustamante baila con otro hombre?

Hace apenas unos días, el comunicador se mostró feliz en redes sociales compartiendo las festividades decembrinas junto a su familia, entre asados, bailes y música tradicional propia de la época.

Salomón Bustamante recibió miles de críticas por video donde aparece bailando muy cercano a otro hombre. (Foto: Canal RCN)

Y fue en medio de estas, que decidió compartir un video en el que baila muy cercano a un hombre mientras en su mano sostiene un vaso con alcohol.

Aunque en su momento, el periodista confirmó que aquel hombre se trataba de uno de sus cuñados, recibió varias críticas en redes donde cuestionaban su orientación. A lo que él, con su característico humor, respondió dándoles la razón sarcásticamente.

No obstante, volvió a publicar el video para responder a los mensajes que recibió de manera privada, en los que algunos usuarios reaccionaron con insinuaciones.

¿Cómo respondió Salomón Bustamante a los mensajes insinuantes que recibió por video donde baila con otro hombre?

Fiel a su estilo, Bustamante volvió a subir el video, pero esta vez le añadió una narración al estilo NatGeo para relatar lo ocurrido mientras bailaba con su familiar y mostrar los mensajes que recibió, en los que algunos usuarios le preguntaban si podían conocerlo y hasta le enviaron fotografías.

Allí mismo, al final, Salomón les dejó claro a sus fans, que solo se trataba de un baile sano y que tanto él como su cuñado solo tenían ojos para sus mujeres, refiriéndose a su actual pareja, la actriz Laura de León.

Dejen la alborotadera muchachos", escribió

¿Cómo se conocieron Salomón Bustamante y Laura de León?

Salomón Bustamante y Laura de León se conocieron en los pasillos de Canal RCN, cuando ambos iniciaban sus carreras en el mundo del entretenimiento.

Él hacía parte del equipo de Estilo RCN, mientras que ella comenzaba su camino profesional vinculada al área de entretenimiento, un cruce que terminó convirtiéndose en el inicio de una cercanía inesperada.

Salomón Bustamante y Laura de León llevan 10 años de relación y 5 de casados. (Fotos: Canal RCN)

Con el paso del tiempo, esa relación laboral dio paso a una amistad que fue creciendo hasta transformarse en una historia de amor.

La complicidad y el apoyo mutuo marcaron su relación durante varios años, hasta consolidarse como pareja y llegar al matrimonio, convirtiéndose en una de las duplas más comentadas de la farándula colombiana.