Laura de León compartió un sentido mensaje sobre su mamá y recordó las navidades que vivieron juntas

La actriz Laura de León conmovió al recordar a su mamá fallecida con una fotografía y un sincero y emotivo mensaje.

Laura de León perdió a su madre en 2023. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

¿Qué publicó Laura de León como homenaje a su madre fallecida?

Mediante su cuenta de Instagram, Laura publicó una foto de ella y otra de su mamá, ambas en blanco y negro y mostrando su parecido físico.

La publicación la acompañó con un mensaje en el que expresa su admiración, respeto y lo dolorosa que le resulta la ausencia de su mamá.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio fue hospitalizado: su hermana Cintia viajó de urgencia y dio detalles sobre lo sucedido

En el texto, Laura también resalta su profesión como enfermera jefe de un hospital, las vacaciones cuando era una niña y que extraña hablar con ella y contarle todo.

Confesó que si se concentra puede escucharla y sentirla, además recordó que diciembre era su mes favorito y que es en estas fechas donde más la extraña.

Laura evocó las novenas, la compra de regalos y las reuniones familiares en las que su madre era el centro.

Laura finalizó diciendo que la ama y que puede visitarla en sus sueños cuando ella quiera.

"Marti besos al cielo. Visítame en sueños cuando quieras mi amada", escribió Laura de León en su publicación.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, quienes le recordaron que el amor de madre nunca se acaba y que su presencia sigue viva en cada paso que da.

¿Qué dijo Laura de león sobre los rumores de separación con Salomón Bustamante?

En medio de rumores que circulaban en redes sociales sobre una posible separación con Salomón Bustamante, la actriz compartió fotografías junto a él celebrando el día de velitas, lo que puso en duda las especulaciones.

Sin embargo, algunos internautas siguen asegurando que la pareja no estaría del todo unida, señalando que Salomón ha compartido contenido sin la presencia de Laura.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio se pronuncia antes de su intervención en el corazón: "Todo va a estar bien"

A pesar de ello, él mismo publicó un video en el que expresó que no desea exponer su vida personal constantemente, dejando claro que la ausencia de publicaciones conjuntas no necesariamente significa un distanciamiento.

La mamá de Laura de León, Martha Céspedes, falleció en 2023, dejando un vacío profundo en la vida de la actriz.

Su partida marcó un antes y un después en la manera en que Laura comparte sus emociones con el público, pues desde entonces ha utilizado sus redes sociales como un espacio para rendirle homenaje y mantener vivo su recuerdo.