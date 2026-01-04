Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Agropecuario anuncia que no se quedará callado y contará varias verdades: ¿se refería a Aida?

El Agropecuario generó expectativa en redes al asegurar que muy pronto contaría la verdad, y muchos creen que se refería a Aida Merlano.

Daniel Felipe Martínez
El Agropecuario generó expectativa en sus fans al manifestar que contaría varias verdades. (Fotos: Freepik y Canal RCN)

Un nuevo escándalo sacude las redes sociales luego de que Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, anunciara a sus seguidores que era su turno de hablar y que revelaría varias verdades, mensaje que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a su expareja, Aida Victoria Merlano.

¿Qué verdades revelará El Agropecuario a sus fans?

Fue por medio de sus historias de Instagram, que el famoso Juan David Tejada, padre del hijo de la influencer barranquillera Aida Merlano, dio a conocer que había llegado su turno de contar la verdad.

El Agropecuario invitó a sus fans a que se conectarán a Kick donde les revelaría varias verdades. (Foto: Freepik)

Aunque no reveló y no dio muchos detalles y solo invitó a sus fans a que vieran su transmisión en Kick, varios de ellos aseguran que hablaría de las recientes declaraciones que ha hecho la madre de su hijo en el streaming de Westcol.

Pues en medio de esa transmisión que se hizo viral, Aida tocó varios temas de lo que fue su relación con el ganadero, de quien acusó de haberle robado e incluso de haberla afectado emocionalmente.

Ahora me toca hablar a mí. Entren a mi Kick que voy a decir unas cuantas verdades", publicó.

Sus palabras no dudaron en generar expectativa entre sus fans, quienes quedaron con la incertidumbre si realmente hablará de su pasado sentimental con Aida y de su relación con Westcol o solo se trataría de otro tema totalmente distinto.

¿Por qué terminaron EL Agropecuario y Aida Victoria Merlano?

Luego de que Aida diera a luz a su primer hijo, fruto de su relación con Juan David Tejada, confirmó días después que la relación había llegado a su fin. En un inicio, aseguró que la decisión se tomó de mutuo acuerdo y que no hubo infidelidad de por medio.

Sin embargo, semanas más tarde reveló que la ruptura se dio porque El Agropecuario no respondía adecuadamente por la manutención de Emiliano. Además, afirmó que la relación se tornó tóxica y que existieron situaciones de maltrato.

Desde entonces, ambos han protagonizado un constante rifirrafe en el que han sacado a la luz diversas conversaciones para exponer su versión de los hechos.

Aida Victoria Merlano, influencer barranquillera
Aida Victoria Merlano reveló en sus redes la razón por la que terminó con El Agropecuario. (Foto: Canal RCN)

¿Qué ha dicho Aida Merlano sobre la publicación de El Agropecuario?

Por ahora, la joven creadora de contenido no se ha pronunciado al respecto y, por el contrario, ha dejado ver que se encuentra dedicada a su hijo, al tiempo que promociona su nuevo libro, el cual ha logrado un gran éxito en ventas.

Todo esto ocurre mientras Tejada disfruta de las Ferias de Manizales y mantiene a sus seguidores atentos a su canal de Kick.

