Westcol revela si estaría dispuesto a ser padrastro del hijo de Aida Victoria Merlano y El Agropecuario

Westcol sorprendió a sus seguidores al decirle a Aida Merlano si estaría dispuesto a asumir el rol de padrastro de su hijo Emiliano.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Westcol revela si sería padrastro de Emiliano, hijo de Aida y El Agropecuario
Westcol dejó ver a sus seguidores en el stream que hizo junto a Aida Merlano si sería el padrastro de su hijo. (Foto izquierda: Arturo Holmes / Getty Images / AFP | Foto centro: Canal RCN | Foto derecha: Freepik)

Westcol y Aida Victoria Merlano han emocionado a sus seguidores al coincidir en un stream este 1 de enero de 2026. En medio de diversas preguntas, el influencer paisa confesó y sorprendió a sus fans, al revelar si aceptaría ser el padrastro de Emiliano.

¿Quién tocó en el stream de Westcol la posibilidad de que él fuera el padrastro del hijo de Aida Victoria Merlano?

Luego de que Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en el mundo gamer como Westcol, invitara a su expareja Aida Victoria Merlano a su stream, ambos revelaron detalles de su relación pasada y de lo vivido por la influencer barranquillera junto a su ex Juan David Tejada, 'El Agropecuario'.

Aida Victoria Merlano, influencer barranquillera
Aida Merlano asistió al stream de Westcol, sorprendiendo a sus seguidores. (Foto: Canal RCN)

En medio de este, Westcol le hizo una curiosa pregunta a Aida, si creía que él la aceptaría de nuevo en su vida y junto a su bebé llamado Emiliano.

Sorprendida por su pregunta, la barranquillera no dudó en responderle en medio de risas que efectivamente el paisa aceptaría ser padrastro de su bebé y que incluso lo criaría y se lo mantendría.

Por supuesto, yo sé que me lo crías, me lo mantienes", dijo.

Sin embargo, Westcol se quedó en silencio un momento y sorprendió a sus fans al revelar si realmente sería el padrastro del hijo de Aida y El Agropecuario.

¿Aceptaría Westcol ser el padrastro de Emiliano, hijo de Aida Merlano y El Agropecuario?

Anonadado por la respuesta de Aida, Westcol movió su cabeza en repetidas ocasiones y expresó que su ex solo dejaba ver su egocentrismo, dejando en incertidumbre a sus fans si realmente asumiría el rol de ser padrastro.

Mucho egocentrismo en este planeta tierra, de verdad. Yo no entiendo por qué en el globo terráqueo hay gente así", dijo.

Westcol, streamer antioqueño
Westcol dejó en incertidumbre a sus seguidores si sería el padrastro del hijo de Aida Merlano y El Agropecuario. (Foto: Tommaso Boddi/Getty Images / AFP)

¿Cómo reaccionaron los fans de Westcol a que asumiría ser el padrastro del hijo de Aida y El Agropecuario?

Como era de esperarse, miles de usuarios y seguidores del streamer reaccionaron en los comentarios, asegurando que, aunque no dio una respuesta clara, es muy probable que aceptara el rol, pues muchos consideran que su verdadero amor siempre ha sido la creadora de contenido barranquillera.

Incluso, algunos le recordaron que, así como Arcángel crió al hijo de Nicky Jam, al paisa no se le dificultaría hacerlo con Emiliano.

No sé por qué, pero siento que él cae porque cae", "Su silencio dice todo" y "Él sabe que sí", fueron solo algunos de los comentarios.

