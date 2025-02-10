Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Nicky Jam sorprendió al recibir el título de 'Doctor honorífico' en Colombia

Nicky Jam fue homenajeado en Barranquilla con un Doctor Honoris Causa, un título que resalta su aporte cultural y empresarial.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Nicky Jam explica su decisión de cambiar de casa disquera
Nicky Jam reveló las razones detrás de su cambió de casa disquera | Foto AFP: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES

E

Nicky Jam vivió un momento inolvidable en Barranquilla, donde fue homenajeado por la Universidad de la Costa con el título Doctor Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural, un reconocimiento que va más allá de su carrera artística.

Un título que resalta su impacto en la generación de proyectos, empleos y oportunidades en el ámbito cultural y empresarial.

Artículos relacionados

¿Por qué fue homenajeado Nicky Jam en Barranquilla?

Con toga y birrete, el intérprete de música urbana recibió su diploma en una ceremonia solemne que lo llenó de emoción, para él, este logro no solo significa un hito personal sino un ejemplo de que la perseverancia y el esfuerzo pueden abrir puertas.

El reconocimiento fue entregado por su liderazgo en el desarrollo de negocios relacionados con la cultura y la creatividad, su capacidad de reinventarse y de trascender la música para involucrarse en distintos proyectos empresariales y ha sido valorada como una inspiración para las nuevas generaciones.

La Universidad de la Costa destacó que su trayectoria no se limita a los escenarios, pues ha demostrado que un artista puede convertirse en motor de innovación y de oportunidades económicas para otros.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Nicky Jam al recibir el reconocimiento?

Durante su intervención, el cantante abrió su corazón al público al recordar su infancia marcada por la adversidad, habló de su barrio, de las dificultades que enfrentó y de cómo la música se convirtió en el puente que lo sacó adelante.

Reconocido por su impacto en la cultura y la creatividad, Nicky Jam celebró un logro que trasciende los escenarios.
Reconocido por su impacto en la cultura y la creatividad, Nicky Jam celebró un logro que trasciende los escenarios. Foto de AFP / Gustavo Caballero

Subrayó que su historia no es solo la de un artista de éxito, sino la de alguien que supo transformar el dolor en motivación para cumplir sus sueños, y expresó que más allá de los premios que ha recibido en 30 años de carrera este representa para él una satisfacción personal.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó en redes sociales?

Horas después de la ceremonia, el artista compartió con sus seguidores en Instagram una fotografía con toga y birrete, sosteniendo su diploma con una sonrisa.

Nicky Jam fue homenajeado en la Universidad de la Costa con un Doctor Honoris Causa.
Nicky Jam fue homenajeado en la Universidad de la Costa con un Doctor Honoris Causa. (Foto: Charley Gallay / Getty Images / AFP)

Este nuevo capítulo en su vida reafirma que el éxito no solo se mide por aplausos sino por el legado que va dejando al inspirar y abrir camino para las nuevas generaciones de artistas que sueñan con ocupar un lugar importante en los escenarios internacionales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

De la Rúa no se despega de Shakira Shakira

De la Rúa no se despega de Shakira: así lo captaron otra vez en su concierto en Nueva York

Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a ser noticia tras un video viral durante el concierto de la colombiana en Nueva York 2025.

Fans alertan: señales de distanciamiento entre Karol G y Feid Karol G

Karol G y Feid: Aumentan los rumores sobre posibles dificultades en la relación de los cantantes

La notoria ausencia de Feid en eventos y redes sociales junto a Karol G han aumentado los rumores de distanciamiento.

Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision Blessd

Blessd sorprendió con millonaria oferta para comprar al Deportivo Pereira

Blessd sorprendió al unir música y fútbol con una oferta millonaria para adquirir al Deportivo Pereira, equipo que atraviesa crisis económica.

Lo más superlike

Yeferson Cossio permitió que una serpiente amazónica se deslizara sobre su brazo y cuello. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio compartió el momento exacto en que una serpiente rodeó su cuello en el Amazonas

El creador de contenido Yeferson Cossio vivió un momento extremo en el Amazonas al dejarse rodear por una serpiente en un video.

Valentina Taguado y Claudia Bahamón se dejan mensajes Claudia Bahamón

Claudia Bahamón preocupa a fans de MasterChef tras mensaje a Valentina Taguado

Falleció El Sami Influencers

Falleció reconocido influenciador costeño "El Sami" en extrañas circunstancias

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Talento internacional

¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?