Nicky Jam sorprendió al recibir el título de 'Doctor honorífico' en Colombia

Nicky Jam vivió un momento inolvidable en Barranquilla, donde fue homenajeado por la Universidad de la Costa con el título Doctor Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural, un reconocimiento que va más allá de su carrera artística.

Un título que resalta su impacto en la generación de proyectos, empleos y oportunidades en el ámbito cultural y empresarial.

¿Por qué fue homenajeado Nicky Jam en Barranquilla?

Con toga y birrete, el intérprete de música urbana recibió su diploma en una ceremonia solemne que lo llenó de emoción, para él, este logro no solo significa un hito personal sino un ejemplo de que la perseverancia y el esfuerzo pueden abrir puertas.

El reconocimiento fue entregado por su liderazgo en el desarrollo de negocios relacionados con la cultura y la creatividad, su capacidad de reinventarse y de trascender la música para involucrarse en distintos proyectos empresariales y ha sido valorada como una inspiración para las nuevas generaciones.

La Universidad de la Costa destacó que su trayectoria no se limita a los escenarios, pues ha demostrado que un artista puede convertirse en motor de innovación y de oportunidades económicas para otros.

¿Qué dijo Nicky Jam al recibir el reconocimiento?

Durante su intervención, el cantante abrió su corazón al público al recordar su infancia marcada por la adversidad, habló de su barrio, de las dificultades que enfrentó y de cómo la música se convirtió en el puente que lo sacó adelante.

Reconocido por su impacto en la cultura y la creatividad, Nicky Jam celebró un logro que trasciende los escenarios. Foto de AFP / Gustavo Caballero

Subrayó que su historia no es solo la de un artista de éxito, sino la de alguien que supo transformar el dolor en motivación para cumplir sus sueños, y expresó que más allá de los premios que ha recibido en 30 años de carrera este representa para él una satisfacción personal.

¿Cómo reaccionó en redes sociales?

Horas después de la ceremonia, el artista compartió con sus seguidores en Instagram una fotografía con toga y birrete, sosteniendo su diploma con una sonrisa.

Nicky Jam fue homenajeado en la Universidad de la Costa con un Doctor Honoris Causa. (Foto: Charley Gallay / Getty Images / AFP)

Este nuevo capítulo en su vida reafirma que el éxito no solo se mide por aplausos sino por el legado que va dejando al inspirar y abrir camino para las nuevas generaciones de artistas que sueñan con ocupar un lugar importante en los escenarios internacionales.