Dayana Angulo confesó lo más difícil de participar en Miss Universe: “Sentí que perdí mi identidad”

En las últimas semanas, miles de internautas generaron diversos comentarios con respecto a la participación de 28 candidatas en Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN.

Además, una de las candidatas que más dividió opiniones por parte de los internautas fue Dayana Angulo, Miss Casanare , quien se convirtió en una de las favoritas durante su participación en el certamen de belleza.

¿Qué dijo Dayana Angulo acerca de los retos que vivió en Miss Universe Colombia?

Sin duda, Dayana Angulo demostró su gran talento a lo largo de su participación en el certamen de belleza, en donde siempre se llenó de seguridad y, de igual modo, con la disciplina que siempre tuvo para sacar su mejor versión.

¿Qué opina Dayana Angulo sobre los estereotipos? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Dayana Angulo realizó una dinámica con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 54 mil seguidores, donde le respondió a un seguidor acerca de los retos que vivió a lo largo de Miss Universe Colombia, el reality:

“Lo más difícil, luchar contra los estereotipos de belleza que todavía existen porque lo primero que me dijeron a mí es: tienes que cambiar tu look y yo empecé a hacerlo, me volví lisa”, añadió Dayana.

Con base en estas palabras, Dayana demostró que a pesar los múltiples estilos que tuvo con su cabello, siempre tuvo la seguridad en sí misma para llevar no solo en alto el nombre de su región, sino que también de cautivar con su cabello crespo:

“Probé con looks, que me encantó por prueba error, pero sentía que perdía mi identidad hasta que sentía que no me interesaba. Yo dije: si gano, lo hago con algo que me representa en mi cabello y si pierdo, lo hago mostrando mis crespos”, agregó la modelo.

¿Por qué Dayana Angulo reveló que le hizo falta preparación para tener la corona?

¿Cómo fue la preparación de Dayana Angulo en Miss Universe Colombia? | Foto: Canal RCN

Durante el video de la modelo, asegura que le hizo falta un poco de preparación para obtener la corona. Sin embargo, demostró con seguridad que está sumamente agradecida por todos los consejos del jurado, Claudia Bahamón, sus compañeras y por el experto Luis Arguinzones: