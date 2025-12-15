Yuli Ruiz lanzó advertencia previo a su participación en La casa de los famosos Colombia

En la tarde del pasado domingo 14 de diciembre, se conoció el último nombre de la participante del último grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 que resultó siendo elegida por votación del público.

Artículos relacionados J Balvin J Balvin sufrió infarto en su más reciente concierto en Medellín, Colombia

¿Quién fue la última participante elegida por votación para La casa de los famosos Colombia 2026?

Se trata de Yuli Ruiz, quien logró el último cupo para ingresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues luego de una reñida competencia con cinco mujeres más, obtuvo el mayor porcentaje frente a sus contrincantes.

Artículos relacionados Talento nacional Margarita Rosa de Francisco se casó por tercera vez: así fue la boda frente al mar

Como era de esperarse, en las últimas horas la creadora d e contenido y nueva participante, rompió el silencio en redes sociales para referirse a su victoria y enviar un contundente mensaje con el que dio un pequeño abrebocas de lo que se viene de aquí en adelante.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

"De lindas no se vive, mi amor. Aquí se vive del carácter, del esfuerzo y de las ganas de salir adelante. Vamos a fuego", escribió la también modelo y empresaria en la descripción de su más reciente post en su cuenta de Instagram.

¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz a su victoria en La casa de los famosos Colombia?

En la publicación, la nueva participante del reality de convivencia del Canal RCN compartió un video en el que se observa un letrero que lanzó la siguiente advertencia: "Esto apenas empieza".

Esto dijo Yuli Ruiz sobre su participación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Posteriormente, aparece subida en al parte posterior de un lujoso carro sobre el que va recostada demostrando que desde ya está lista para todo lo que se viene el próximo año en la casa más famosa del país.

¿Quiénes son los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Con Yuli Ruiz como octava participante elegida por votaciones, cabe recordar quiénes han sido los demás participantes que ingresaron bajo las mismas condiciones, ellos son: Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torrez, Lorena Altamirano, Tebi Bernal, Eidevin López y Maiker Smith.

Por otro lado, vale la pena hacer mención de los nombres de los famosos que fueron elegidos directamente por el jefe y que también harán parte del reality de convivencia, ellos son: Manuela Gómez, 'Campanita', Johanna Fadul y Marilyn Patiño.