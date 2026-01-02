Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol explotó contra Aida Victoria Merlano por su hijo con Juan David Tejada

Westcol no pudo evitar recriminar las acciones de Aida Victoria y Juan David Tejada con su pequeño hijo Emiliano.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La dura reacción de Westcol hacia Aida Victoria Merlano por tema relacionado con su hijo
La dura reacción de Westcol hacia Aida Victoria Merlano por tema relacionado con su hijo. (Foto AFP: Arturo Holmes | Canal RCN).

El pasado jueves 1 de diciembre, Aida Victoria Merlano y Westcol se reencontraron por primera vez en varios meses para hablar de todo aquello que quedó pendiente tras el fin de su relación, otras más que han pasado desde que ya no están juntos como, por ejemplo, el hijo que tuvo con Juan David Tejada.

¿Qué dijo Westcol sobre el hijo de Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada?

Durante la conversación, que fue transmitida por stream, Westcol no ocultó su molestia con Aida Victoria Merlano a tal punto de reprocharle a la creadora de contenido algunas actitudes que ha tomado frente a Emiliano, su hijo con Juan David Tejada.

Así fue el tenso y comentado reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol
Así fue el tenso y comentado reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Westcol. (Foto Canal RCN | AFP: Tommaso Boddi).

Y es que luego de manifestarle lo mal que se sintió al enterarse de que había quedado embarazada de ‘El agropecuario’ y lo destrozado que se sintió al ver cómo ella estaba haciendo cada una de las cosas que en su momento le expresó que quería hacer con él, Westcol se puso lo suficientemente serio al recriminarle a Aida la forma en la que estaba exponiendo a su hijo en redes sociales.

Según comentó el streamer, el contenido que ella estaba realizando con el menor, al igual que su expareja Juan David Tejada, le parecía mal debido a que no estaban respetando la privacidad del menor.

"Un niño no puede estar expuesto a redes sociales, mucho menos de la manera en que lo está: que lo muestras tú, después él, ¿sabes qué, bebé? Eso es una p*ta mi*rda, los dos tienen que firmar para no mostrar ese niño"

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano a las palabras de Westcol sobre su hijo Emiliano?

Tras culminar sus palabras Westcol rápidamente se disculpó con Aida Victoria Merlano por la forma en la que se había dirigido a esta situación, pues notó en su expresión que no le estaba gustando para nada su opinión.

"Perdón, me alteré, perdón Aida, no quería decir eso, sino que a mí me da mucha rabia, porque siento que es un niño, tú a un niño no le puedes decir: te quito tu privacidad”, mencionó Westcol mientras abrazaba a la creadora de contenido, quien mantuvo una expresión de seriedad durante el incómodo momento.

Aida Victoria Merlano y Westcol no se ven desde su ruptura.
Aida Victoria Merlano y Westcol no se ven desde su ruptura sentimental. (Foto Canal RCN)
