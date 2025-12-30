Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Aída Victoria Merlano tras el éxito de su primer libro

Aida Victoria Merlano se mostró conmovida tras el impacto de su primer libro y cómo conectó profundamente con sus lectores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Aida Victoria Merlano habló entre lágrimas del impacto emocional de su primer libro. Foto Canal RCN

Aida Victoria Merlano atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida personal y creativa, y no pudo contener las lágrimas al hablar del impacto que ha tenido Los amores de Victoria, su primer proyecto escrito.

El lanzamiento del libro digital marcó un punto de inflexión para Aida, no solo por los resultados alcanzados en tiempo récord, sino por el significado emocional que tiene en un periodo que ella misma ha descrito como complejo.

Artículos relacionados

¿Cómo nació Los amores de Victoria de Aída Merlano y por qué conecta tanto con el público?

El origen del libro está lejos de una estrategia comercial tradicional, Aida explicó que escribir siempre ha sido su refugio emocional, especialmente cuando atraviesa relaciones intensas o rupturas dolorosas.

El nuevo proyecto escrito de Aida Victoria Merlano ha generado un intenso vínculo entre la creadora de contenido y sus seguidores.
El nuevo proyecto escrito de Aida Victoria Merlano ha generado un intenso vínculo entre la creadora de contenido y sus seguidores. | Foto: Canal RCN

La idea de convertir esos textos en un libro surgió casi de manera espontánea, cuando personas cercanas a ella reconocieron la fuerza de sus palabras y la capacidad que tenía para verbalizar emociones universales.

Esa honestidad cruda, sin filtros ni poses, es lo que muchos lectores han destacado como el principal valor de la obra, la sensación de no estar solos en sus propios procesos emocionales.

Artículos relacionados

¿Qué significado tiene para Aída Merlano este éxito en un momento tan difícil de su vida?

Para Aida Merlano, el éxito del libro llega en un contexto especialmente sensible, pues los meses recientes estuvieron marcados por pérdidas, duelos emocionales y situaciones personales que pusieron a prueba su fortaleza.

Aida Merlano aseguró que este ha sido el año de mayor crecimiento en sus 20 años de carrera musical.
Aida Merlano se mostró conmovida en un momento de su vida que describe como especialmente desafiante. | Foto: Canal RCN

La influencer expresó que no se trata solo de números o ventas, sino de sentir que el dolor atravesado tuvo un propósito, el respaldo de su comunidad, que ha estado presente tanto en sus momentos de éxito como en los de caída, reafirmó su creencia de que compartir su historia sin máscaras valió la pena.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje le deja Aída Victoria a quienes hoy se sienten rotos?

Más allá del logro editorial, Aida utilizó este momento para enviar un mensaje de esperanza, desde su propia experiencia, habló directamente a quienes sienten que están atravesando una etapa oscura y sin salida.

Los amores de Victoria no solo representa un libro exitoso, sino un testimonio emocional que consolida una nueva faceta de Aida Victoria Merlano, la de una mujer que transforma el dolor en palabras, y las palabras en acompañamiento para otros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Salió a la luz la fuerte frase que Juan David Tejada le dijo a Aida Victoria Merlano al terminar

El día que Aida Victoria Merlano terminó con Juan David Tejada hubo unas palabras que la marcaron de por vida.

Sara Corrales vive su embarazo sin filtros y presume su barriguita Sara Corrales

Sara Corrales impacta al presumir su pancita en la playa y desata suspiros: “miren, ya se me salió”

Sara Corrales compartió cómo vive su embarazo y presumió su pancita durante un viaje a la playa.

Protagonistas de Chepe Fortuna. Talento nacional

Actriz de 'Chepe Fortuna' reveló que casi pierde la vida tras sufrir derrame cerebral

Se trata de una de las actrices que interpretó a uno de los personajes más queridos de la producción del Canal RCN.

Lo más superlike

Shakira sorprende al público con su reacción tras beso de un fan durante concierto en Florida Shakira

Shakira queda en shock tras beso de un fan en concierto en la Florida y su reacción se vuelve viral

Shakira sorprendió con su reacción, luego de que un fan le diera un beso durante su reciente presentación en la Florida.

Atletas de resistencia presentan mayor riesgo de fibrilación auricular tras años de sobrecarga física. Salud

¿Entrenar también puede afectar al corazón? esto dicen los expertos

Marilyn Patiño La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia 2026: Marilyn Patiño reveló sus verdades incómodas, ¿qué dijo?

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Live. Christian Nodal

Ángela y Nodal en el ojo del huracán por polémica entrega de regalos, ¿qué hicieron?

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos