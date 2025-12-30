Yina Calderón afirmó que terminará el año soltera: “no nacimos para tener amor”

La polémica influenciadora Yina Calderón se mostró emocionada al saber que faltan pocas horas para que inicie un nuevo año. Sin embargo, en medio de su celebración recordó que terminaría un nuevo ciclo completamente soltera, pese a que Asaf, con quien tuvo un amorío recientemente, pasará esta fecha especial junto a ella.

¿Yina Calderón y Asaf no han oficializado su relación?

Vale la pena destacar que el pasado lunes 29 de diciembre Asaf arribó tierras colombianas para reunirse nuevamente con Yina Calderón, luego de vivir un fugaz amorío durante su estadía en República Dominicana.

Yina Calderón destapó la verdad sobre su estado sentimental antes de terminar el año. (Foto Canal RCN).

Los planes de la pareja son pasar Año Nuevo juntos en Oporapa, el pueblo natal de Calderón ubicado en el Huila, por lo que él sería oficialmente presentado a toda la familia de la influenciadora. Sin embargo, pese a lo que muchos creían, la reconocida pareja no habría oficializado su relación y solamente estarían conviviendo en amistad.

Pese a los encuentros, los viajes y los planes compartidos, la relación entre Yina Calderón y Asaf sigue rodeada de incertidumbre, dejando a sus seguidores a la expectativa de una posible confirmación o de que ambos aclaren si se trata solo de una cercanía amistosa.

¿Yina Calderón está oficialmente soltera?

Ahora bien, en el reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón expresó abiertamente que finalizaría el 2025 completamente soltera.

Yina Calderón sorprendió al hablar de su situación sentimental al cierre del año. (Foto Canal RCN).

"Un año que viene y otro que se va. Faltan horas para que se acabe el año, tías, otro año solteras”.

Incluso, mencionó que estaba segura de que las mujeres que estaban hechas para hacer dinero como ella, estaban destinadas a no tener amor en sus vidas.

“No, yo digo que las mujeres que nacimos para hacer plata, no nacimos para tener amor, así de sencillo"

Como era de esperarse, las declaraciones de Yina Calderón no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes reaccionaron con todo tipo de comentarios en redes sociales, especialmente por su cercanía con Asaf.