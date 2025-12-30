Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cintia Cossio rompió el silencio tras ver a Yeferson Cossio hospitalizado: “No imagina lo que sentí”

Cintia Cossio habló sobre la hospitalización de Yeferson Cossio y reveló cómo vivió el proceso tras el angustiante momento.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Cintia Cossio habló sobre la hospitalización de Yeferson Cossio
Cintia Cossio revela lo que sintió con la hospitalización de Yeferson Cossio / (Fotos del Canal RCN)

La hospitalización de Yeferson Cossio en diciembre de 2025, generó múltiples reacciones en redes sociales. Con el paso de los días, se han conocido versiones oficiales del propio Yeferson y mensajes compartidos por sus familiares, entre ellos su hermana, Cintia Cossio, quien reveló lo que realmente vivió durante ese momento.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio y por qué fue hospitalizado?

El 22 de diciembre de 2025, Yeferson Cossio informó a través de sus redes sociales que llevaba dos días hospitalizado debido a una falla cardíaca. Según explicó, su corazón no estaba funcionando de manera adecuada, lo que obligó a una atención médica inmediata.

Tras conocerse la noticia, surgieron rumores sobre posibles causas externas. Sin embargo, tanto él como su pareja, Carolina Gómez, aclararon que el episodio estuvo relacionado con un nivel elevado de estrés. Cossio señaló que durante meses mantuvo una rutina exigente que incluía poco descanso, entrenamientos intensos y una carga laboral constante.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio y por qué fue hospitalizado?
Los familiares de Yeferson Cossio cuidan de su salud / (Fotos del Canal RCN)

Entre los factores mencionados se encuentran: la falta de sueño, ya que dormía de forma intermitente, y el consumo frecuente de café y bebidas energizantes para mantenerse activo. Afirmó que, la combinación de estos elementos, sumada a no atender señales de alerta del cuerpo, generó en el colapso de su sistema cardíaco.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre la hospitalización de Yeferson Cossio, su hermano?

Días después, Yeferson Cossio compartió en sus historias de Instagram un mensaje enviado por su hermana, Cintia. En la conversación, ella envió una imagen donde él aparece hospitalizado con oxígeno y expresó que no quería volver a verlo en esa situación, además de señalar lo que sintió y cómo intentó mantener la calma durante ese momento.

“Usted no se alcanza a imaginar lo que yo sentía y reprimía para mantener la calma”, dijo .

Ante ese mensaje, Yeferson destacó que su hermana había pasado días difíciles mientras él permanecía bajo observación médica. En redes, este mensaje fue interpretado como una muestra del impacto que la situación tuvo en su familia.

Artículos relacionados

¿Cómo está Yeferson Cossio actualmente?

Yeferson Cossio ya fue dado de alta y se encuentra en proceso de recuperación. Durante su hospitalización, el lunes 22 de diciembre, fue sometido a un procedimiento cuyo propósito era estabilizar su ritmo cardíaco. La intervención médica, que el describió como ‘pequeña’, salió bien.

¿Cómo está Yeferson Cossio actualmente?
Los familiares de Yeferson Cossio cuidan de su salud / (Fotos del Canal RCN)

Aunque los médicos le indicaron reposo, en redes sociales se le ha visto realizando actividades fuera de casa, lo que ha generado comentarios de internautas que consideran que debería priorizar su cuidado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida periodista de 35 años falleció tras dolorosa enfermedad Talento internacional

Reconocida periodista murió a los 35 años tras luchar contra una dura enfermedad

El mundo del periodismo lamenta la muerte de una periodista de 35 años, cuya familia confirmó su fallecimiento a través de redes sociales

Westcol reveló cuál fue el logro que más lo marcó en este 2025 Westcol

Westcol presumió su mayor logro en este 2025: “cambiamos el rumbo de mi apellido”

Westcol conmovió a sus seguidores al enseñar cuál había sido su mayor logro a pocas horas de que el 2025 finalice.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

¿Yina Calderón confirmó su noviazgo con Asaf Torres? Esto reveló la influencer

Fiel a su estilo directo, Yina Calderón reveló de una vez por todas si existe o no una relación con Asaf Torres.

Lo más superlike

Jhonny Rivera no esperaba lo que ocurrió en plena presentación en vivo | VIDEO Jhonny Rivera

Jhonny Rivera anuncia su retiro de los escenarios y habla sobre su exitoso 2025

Descubre el emotivo mensaje con el que Jhonny Rivera cerró su 2025, anunció una pausa en tarimas y proyectó su regreso en 2026.

Manuela Gómez revela cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Manuela Gómez sorprende al revelar cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 3

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Live. Christian Nodal

Ángela y Nodal en el ojo del huracán por polémica entrega de regalos, ¿qué hicieron?

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos

Soledad Curiosidades

¿Por qué algunas personas prefieren estar solas en Año Nuevo? Esto explica la psicología