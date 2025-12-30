Cintia Cossio rompió el silencio tras ver a Yeferson Cossio hospitalizado: “No imagina lo que sentí”

La hospitalización de Yeferson Cossio en diciembre de 2025, generó múltiples reacciones en redes sociales. Con el paso de los días, se han conocido versiones oficiales del propio Yeferson y mensajes compartidos por sus familiares, entre ellos su hermana, Cintia Cossio, quien reveló lo que realmente vivió durante ese momento.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio y por qué fue hospitalizado?

El 22 de diciembre de 2025, Yeferson Cossio informó a través de sus redes sociales que llevaba dos días hospitalizado debido a una falla cardíaca. Según explicó, su corazón no estaba funcionando de manera adecuada, lo que obligó a una atención médica inmediata.

Tras conocerse la noticia, surgieron rumores sobre posibles causas externas. Sin embargo, tanto él como su pareja, Carolina Gómez, aclararon que el episodio estuvo relacionado con un nivel elevado de estrés. Cossio señaló que durante meses mantuvo una rutina exigente que incluía poco descanso, entrenamientos intensos y una carga laboral constante.

Los familiares de Yeferson Cossio cuidan de su salud / (Fotos del Canal RCN)

Entre los factores mencionados se encuentran: la falta de sueño, ya que dormía de forma intermitente, y el consumo frecuente de café y bebidas energizantes para mantenerse activo. Afirmó que, la combinación de estos elementos, sumada a no atender señales de alerta del cuerpo, generó en el colapso de su sistema cardíaco.

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre la hospitalización de Yeferson Cossio, su hermano?

Días después, Yeferson Cossio compartió en sus historias de Instagram un mensaje enviado por su hermana, Cintia. En la conversación, ella envió una imagen donde él aparece hospitalizado con oxígeno y expresó que no quería volver a verlo en esa situación, además de señalar lo que sintió y cómo intentó mantener la calma durante ese momento.

“Usted no se alcanza a imaginar lo que yo sentía y reprimía para mantener la calma”, dijo .

Ante ese mensaje, Yeferson destacó que su hermana había pasado días difíciles mientras él permanecía bajo observación médica. En redes, este mensaje fue interpretado como una muestra del impacto que la situación tuvo en su familia.

¿Cómo está Yeferson Cossio actualmente?

Yeferson Cossio ya fue dado de alta y se encuentra en proceso de recuperación. Durante su hospitalización, el lunes 22 de diciembre, fue sometido a un procedimiento cuyo propósito era estabilizar su ritmo cardíaco. La intervención médica, que el describió como ‘pequeña’, salió bien.

Aunque los médicos le indicaron reposo, en redes sociales se le ha visto realizando actividades fuera de casa, lo que ha generado comentarios de internautas que consideran que debería priorizar su cuidado.