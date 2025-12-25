Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salomón Bustamante celebró la navidad de manera romántica con Laura de León: así fue

Tras varios rumores de una supuesta ruptura, Salomón Bustamante celebró de manera especial la navidad junto a Laura de León.

Salomón Bustamante celebró la navidad de manera romántica con Laura de León: así fue
Así celebraron la navidad Salomón Bustamante y Laura de León. | Fotos: Canal RCN

Uno de los presentadores más reconocidos del país es Salomón Bustamante, quien ha tenido la oportunidad en demostrarles a sus seguidores la gran habilidad que tiene en su profesión al demostrar su buen sentido del humor.

Además, Salomón acaparó la atención mediática hace unas semanas tras varios rumores generados a través de las diferentes plataformas digitales acerca de una posible ruptura con su esposa Laura de León.

Sin embargo, Salomón ha mantenido su vida amorosa en privado, pues ha demostrado que aunque es un reconocido creador de contenido digital, prefiere estar lejos de los comentarios que suelen tener varios internautas.

¿Cómo celebraron la Navidad Salomón Bustamante y Laura de León?

Es clave mencionar que Salomón Bustamante suele compartir varios acontecimientos de su vida personal en sus redes sociales, en especial, a ser también un reconocido influenciador quien comparte varias rutinas de su buen estilo de vida.

Salomón Bustamante celebró la navidad de manera romántica con Laura de León: así fue
¿Cuál fue el romántico video que subió Salomón Bustamante junto a su esposa? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Salomón y Laura de León, han desmentido varios rumores de estar separados, pues les han demostrado a sus seguidores que están atravesando por un importante momento a nivel personal.

Con base en esto, el presentador compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 790 mil seguidores, un romántico video en el que aparece junto a su esposa, en la que están bailando y disfrutando de la época navideña junto a varios de sus allegados.

¿Cómo han adquirido un importante reconocimiento Salomón Bustamante y Laura de León en la televisión colombiana?

Cabe destacar que una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento son Salomón Bustamante y Laura de León, quienes han demostrado estabilidad y una química especial tras los varios años de relación que llevan.

Por un lado, Laura de León, acaparó la atención mediática hace unos meses al ser una de las protagonistas de la telenovela de ‘Rojo Carmesí’, una producción del Canal RCN, en la que sorprendió por su gran habilidad en el campo artístico.

Salomón Bustamante celebró la navidad de manera romántica con Laura de León: así fue
¿Cómo han adquirido gran reconocimiento Salomón Bustamante y Laura de León? | Foto: Canal RCN

Por el otro, Salomón hizo parte del programa de ‘Hola Gente’ del Canal RCN hace un largo periodo de tiempo, en el que tuvo la oportunidad en demostrar su gran talento para la presentación al ser un reconocido comunicador social.

