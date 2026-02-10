Lady Noriega es la nueva participante de La casa de los famosos, ¿cuándo entrará?

La actriz Lady Noriega llegará como nueva participante en La casa de los famosos Colombia, según confirmó El Jefe.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

¿Lady Noriega llegará a La casa de los famosos Colombia?

La cordobesa ingresará a La casa de los famosos Colombia luego de que El Jefe revelara que hará parte del reality y se sumara a la reciente llegada de la influenciadora Karola.

Recordemos que, este 9 de febrero ingresó la creadora de contenido Karola, quien aseguró que llegó a desestabilizar a sus compañeros, entre ellos a Valentino Lázaro, Beba y Mariana Zapata, quienes son sus más grandes rivales en la competencia.

"¡Se nos viene una nueva habitante! La talentosa actriz Lady Noriega llegará a La casa de los famosos Colombia a demostrar de qué está hecha tanto en la competencia como en la convivencia", se anunció.

Por ahora, se desconoce la fecha en la que ingresará a La casa de los famosos Colombia, por lo que, para saber detalles debes estar al pendiente de las redes sociales de La casa de los famosos Colombia, de Canal RCN y de SuperLike.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez revelaría su verdadero temor: alguien no lo deja hablar

¿Quién es Lady Noriega, la nueva participante de La casa de los famosos Colombia?

Lady Noriega es conocida en el país por ser una de las actrices, modelos y cantantes más reconocidas tras haber participando en grandes proyectos desde hace varios años.

La artista se ha caracterizado por hacer grandes personajes en diferentes producciones de televisión, además de interpretar canciones de música popular, con la que ha logrado cautivar a miles de fanáticos a nivel nacional.

Además, participó en MasterChef Celebrity, donde mostró su talento para la cocina y dejó ver un poco más de su personalidad.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Congelados! Así fue la entrada de Karola a La casa de los famosos, ¿cómo reaccionaron sus compañeros?

Tras la revelación de su confirmación, miles de fanáticos reaccionaron en redes sociales y señalaron que están ansiosos por verla y saber qué tan polémica puede ser o qué tipo de contenido pueda generar dentro del programa.

Por ahora, este miércoles 10 de febrero, los famosos tendrán que enfrentarse a la prueba de presupuesto, en la que deben competir por equipos para lograr su comida de la semana.