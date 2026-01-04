Manelyk vivió un descuido en medio del Polo Norte: "Estoy valorando a los hombres"

Manelyk volvió a convertirse en tema de conversación compartir con sus seguidores un momento que mezcló humor, frío intenso y una reflexión personal que no pasó desapercibida.

El problema no fue solo el descuido, sino el contexto: temperaturas bajo cero, nieve por todos lados y una larga caminata hasta la recepción para poder solucionar la situación.

¿Qué fue lo que le ocurrió a Manelyk en medio de la nieve?

La influencer relató que tuvo que caminar durante varios minutos soportando el frío extremo, completamente abrigada pero aun así sintiendo el impacto del clima.

Mientras avanzaba entre la nieve, decidió grabar el momento y compartirlo con naturalidad, dejando claro que, aunque la situación era incómoda, también resultaba graciosa.

Manelyk compartió un video caminando en la nieve tras olvidar las llaves dentro de su cabaña. Foto | Ivan Apfel.

El video se viralizó rápidamente, no solo por lo inusual de la escena, sino por la forma en la que Manelyk asumió el error con humor. “Ni en el Polo Norte se salva uno”, fue el tono general que transmitió, provocando comentarios llenos de risas y mensajes de apoyo.

¿Qué aprendizaje le dejó a Manelyk organizar el viaje?

Más allá del incidente con las llaves, Manelyk aprovechó la experiencia para hacer una reflexión profunda sobre su rol durante este viaje, contó que esta vez fue ella quien se encargó de planearlo todo para su familia, desde la logística hasta los detalles para que todos estuvieran cómodos y felices.

“Ahora entiendo a mis novios cuando armaban los viajes y yo solo llegaba a disfrutar”, expresó.

Admitiendo que esta vivencia le cambió la perspectiva y reconoció que, en el pasado, cuando viajaba con sus parejas, solía dejarse consentir y atender, sin dimensionar todo el esfuerzo que implica organizar un paseo.

¿Por qué ahora Manelyk se muestra más agradecida?

Manelyk aseguró que este episodio le permitió valorar mucho más a las personas que, en algún momento, se preocuparon por su bienestar y comodidad, dijo sentirse más consciente del esfuerzo que implica cuidar de otros y adelantarse a sus necesidades, algo que ahora experimentó en primera persona al viajar con su familia.

Manelyk comprobó que ni en el Polo Norte se está a salvo de olvidar las llaves. Foto | Canal RCN.

Para ella, el frío, el descuido y la caminata inesperada se convirtieron en una lección invaluable, demostrando que incluso los errores más simples pueden dejar enseñanzas profundas cuando se está dispuesto a reflexionar.