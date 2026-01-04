Violeta Bergonzi emocionó al mostrar el instante en que su hija Alicia arranca una moto por primera vez

La presentadora Violeta Bergonzi emocionó a sus seguidores al mostrar cómo le enseña a manejar moto acuática a su pequeña hija Alicia.

Violeta Bergonzi muestra su faceta de mamá en vacaciones. (Foto Canal RCN)

¿Cómo le enseña Violeta Bergonzi a su hija Alicia a montar en moto?

En una historia en su Instagram, la ganadora de MasterChef Celebrity mostró cómo su hija le sigue las indicaciones para poder echar a andar la moto.

En el video se le puede ver a Violeta en tierra caliente disfrutando con su familia e incluso se observa cuando le dice a su otro hijo que no se impaciente, que ya vuelve por él mientras Alicia arranca la moto.

La presentadora ha demostrado que su faceta de madre es una de las más importantes en su vida. En cada publicación transmite la alegría de compartir con sus hijos y la emoción de verlos crecer rodeados de amor y aprendizajes.

Alicia, la protagonista del video, se mostró segura y entusiasmada al recibir las instrucciones de su mamá, lo que generó comentarios positivos sobre la manera en que Violeta fomenta la confianza y la independencia en sus pequeños.

Además, Violeta inició el año con un cambio de look que muchos internautas han interpretado como un nuevo comienzo en su vida.

Este gesto fue visto como una señal de renovación y frescura, lo que generó comentarios positivos y también debates entre sus seguidores.

¿Qué le ha respondido Violeta Bergonzi a sus detractores?

Recientemente, la presentadora ha compartido varios clips en los que responde directamente a sus detractores y a quienes la han criticado por su forma de vestir, de expresarse e incluso por los retoques estéticos a los que se ha sometido.

Hace unos días mostró cómo se realizaba un procedimiento con bótox en el rostro, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

Asimismo, le respondió a quienes la juzgan por la manera en que lleva sus roles, dejando claro que no pierde el tiempo en “pendejadas” ni en estar pendiente de lo que hacen los demás, reafirmando que su energía está enfocada en su familia, en sus proyectos y en seguir creciendo como mujer y profesional.