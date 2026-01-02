Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famosa modelo enfrenta grave problema de salud y permanece postrada en cama

La famosa modelo acudió a sus redes sociales para mostrar a sus fans su estado de salud y revelar lo que la tiene postrada en cama.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La modelo Anok Yai revela grave enfermedad que la tiene postrada en cama
La famosa modelo publicó un video revelando su estado de salud. (Fotos: Freepik)

Un nuevo caso relacionado con una famosa modelo ha conmocionado las redes sociales. La mujer reveló a través de sus plataformas digitales que una grave enfermedad la mantiene postrada en cama de un hospital, generando preocupación entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué famosa modelo está postrada en cama por una grave enfermedad?

Se trata de la modelo egipcia con raíces sursudanés, Anok Yai, quien en 2017 logró fama, gracias a una foto espontánea de una fiesta universitaria que se hizo viral.

Anok Yai, modelo egipcia en Victoria's Secret
Anok Yai logró fama gracias a una foto espontánea que le tomaron en una fiesta universitaria. (Foto: Mike Coppola/Getty Images /AFP)

Recientemente, la mujer de 28 años rompió su silencio y por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, donde suma más de tres millones de seguidores, reveló que permanece postrada en una cama de hospital a causa de una enfermedad congénita que trabaja rápido su corazón y destruye lentamente sus pulmones.

De acuerdo a sus declaraciones, su enfermedad comenzó como algo asintomático; sin embargo, con el pasar del tiempo una fuerte tos invadió su vida y los dolores de pecho y la dificultad de respirar se volvieron constantes.

Anok relató que por mucho tiempo mantuvo en secreto su enfermedad, mientras encontraba el médico adecuado, pero al darse cuenta de que su salud empeoraba día a día, decidió actuar.

Artículos relacionados

¿Cuál es el estado de salud de la modelo Anok Yai?

En la misma publicación que ha cargado Anok en su cuenta de Instagram, donde se le ve postrada en cama recibiendo oxígeno y acompañada de un familiar, reveló que fue sometida a una intervención quirúrgica robótica en sus pulmones que le salvaron la vida.

Y estoy eternamente agradecido al Dr. Harmik Soukiasian por descubrir mi condición", expresó.

Asimismo, dio un mensaje de aliento a sus fans, asegurándoles que se encontraba en recuperación y que pronto verían más de ella.

Artículos relacionados

¿Quién es Anok Yai?

Anok Yai es una modelo internacional que alcanzó la fama tras una fotografía casual tomada en una fiesta universitaria. Gracias a su belleza, pronto firmó con una prestigiosa agencia y se convirtió en la segunda modelo africana en abrir un desfile de Prada, después de Naomi Campbell.

En 2025, la industria de la moda la reconoció oficialmente como Modelo del Año en los Fashion Awards.

Su éxito continuó creciendo, participando en desfiles de renombradas marcas, tanto abriendo como cerrando pasarelas de alto prestigio.

Anok Yai, modelo egipcia en la apertura de Swarovski Masters of Light
Anok Yai ha modelado, abriendo y cerrando grandes desfiles de la moda de prestigiosas marcas. (Foto: Maya Dehlin Spach/Getty Images/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón arremete contra Westcol tras declaraciones que hizo de ella en su último streaming Yina Calderón

Yina Calderón responde fuertemente a Westcol tras declaraciones que hizo de ella en su streaming

Yina Calderón apareció en sus redes para responder a Westcol tras las declaraciones que hizo sobre ella en su último streaming.

14 millones de euros por año y un Audi de lujo: así es el nuevo capítulo de Luis Díaz en Alemania. Luis Díaz

Luis Díaz inicia el 2026 con “La promesa” y su debut en la industria musical

Luis Díaz sorprendió al despedir el 2025 con “La promesa”, una canción que narra su historia, raíces y gratitud lejos del fútbol.

Hija de La Toxi Costeña se estrena en TikTok y recibe elogios por su vestido La toxi costeña

Hija de La Toxi Costeña debuta en TikTok y recibe elogios por un detalle particular en sus videos

La hija de La Toxi Costeña ha sorprendido al debutar en TikTok y causar sensación a sus seguidores con un detalle en sus videos.

Lo más superlike

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción: "no puedo más"

El cantante Luis Alberto Posada generó sorpresa entre los asistentes tras una reacción inesperada durante su concierto en Cali.

Yuli Ruiz habló en Instagram sobre su situación sentimental La casa de los famosos

¿Yuli Ruiz tendría una relación en La casa de los famosos 2026? ¡Esto fue lo que reveló!

Carlo Lafontine, cantautor mexicano, es criticado por hacer canciones inclusivas para la comunidad LGBTI Talento internacional

Famoso cantante de música popular recibe críticas por interpretar canciones LGBTI

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?

Las autoridades investigan las causas del deceso de la hija de Tommy Lee Jones. Viral

Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias