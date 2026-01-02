Famosa modelo enfrenta grave problema de salud y permanece postrada en cama

Un nuevo caso relacionado con una famosa modelo ha conmocionado las redes sociales. La mujer reveló a través de sus plataformas digitales que una grave enfermedad la mantiene postrada en cama de un hospital, generando preocupación entre sus seguidores.

¿Qué famosa modelo está postrada en cama por una grave enfermedad?

Se trata de la modelo egipcia con raíces sursudanés, Anok Yai, quien en 2017 logró fama, gracias a una foto espontánea de una fiesta universitaria que se hizo viral.

Anok Yai logró fama gracias a una foto espontánea que le tomaron en una fiesta universitaria. (Foto: Mike Coppola/Getty Images /AFP)

Recientemente, la mujer de 28 años rompió su silencio y por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, donde suma más de tres millones de seguidores, reveló que permanece postrada en una cama de hospital a causa de una enfermedad congénita que trabaja rápido su corazón y destruye lentamente sus pulmones.

De acuerdo a sus declaraciones, su enfermedad comenzó como algo asintomático; sin embargo, con el pasar del tiempo una fuerte tos invadió su vida y los dolores de pecho y la dificultad de respirar se volvieron constantes.

Anok relató que por mucho tiempo mantuvo en secreto su enfermedad, mientras encontraba el médico adecuado, pero al darse cuenta de que su salud empeoraba día a día, decidió actuar.

¿Cuál es el estado de salud de la modelo Anok Yai?

En la misma publicación que ha cargado Anok en su cuenta de Instagram, donde se le ve postrada en cama recibiendo oxígeno y acompañada de un familiar, reveló que fue sometida a una intervención quirúrgica robótica en sus pulmones que le salvaron la vida.

Y estoy eternamente agradecido al Dr. Harmik Soukiasian por descubrir mi condición", expresó.

Asimismo, dio un mensaje de aliento a sus fans, asegurándoles que se encontraba en recuperación y que pronto verían más de ella.

¿Quién es Anok Yai?

Anok Yai es una modelo internacional que alcanzó la fama tras una fotografía casual tomada en una fiesta universitaria. Gracias a su belleza, pronto firmó con una prestigiosa agencia y se convirtió en la segunda modelo africana en abrir un desfile de Prada, después de Naomi Campbell.

En 2025, la industria de la moda la reconoció oficialmente como Modelo del Año en los Fashion Awards.

Su éxito continuó creciendo, participando en desfiles de renombradas marcas, tanto abriendo como cerrando pasarelas de alto prestigio.