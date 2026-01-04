¡Luto en la música! Falleció reconocido violinista de una importante Orquesta caribeña

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras el repentino fallecimiento del violinista Dagoberto González, integrante de la Orquesta Aragón de Cuba.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿De qué murió el violinista Dagoberto González, integrante de la Orquesta Aragón de Cuba?

Fue por medio de los perfiles sociales de la Orquesta que se dio a conocer que el pasado 3 de enero de 2026, el violinista y compositor Dagoberto González falleció a sus 86 años de edad, por causas que no fueron reveladas.

Dagoberto González dejó su legado en la música desde 1963, fecha en que se integró a la Orquesta. (Foto: Freepik)

Con un emotivo mensaje, la Orquesta despidió agradeciendo la labor que hizo su integrante dese 1963, resaltando el legado que dejaba su música.

Con profundo pesar despedimos a Dagoberto González, violinista, compositor y figura esencial de la historia de la Orquesta Aragón. Desde 1963 su legado musical y humano nos acompañó siempre. Para nosotros, nunca dejó de ser parte de esta familia. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos", decía allí.

El músico, quien es reconocido por interpretar temas icónicos, como 'Aprende muchacho' y 'El bodeguero', fue despedido con emotivos mensajes en redes sociales.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocido presentador de TV de programa de chismes: "dejas un vacío inmenso"

¿Qué mensajes de despedida le dejaron al violinista Dagoberto González?

A través de los comentarios publicados por el post de la Orquesta, donde informaba sobre el lamentable fallecimiento del músico, varios conocedores de su obra expresaron sus condolencias a la familia y destacaron su legado, tanto profesional como personal.

Lo siento mucho, tuve el placer de conocerlo y admirar al excelente músico y papá. QEPD Abrazos para la familia", "Como le gustaba esta orquesta a mi madre" y "Dios lo tenga en su santa gloria", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

Por medio de redes sociales, varios conocedores de la música de Dagoberto González lo despidieron con emotivos mensajes. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados Talento internacional Famosa actriz de Marvel revela que tiene un daño cerebral tras sufrir un accidente

¿Quién fue Dagoberto González?

Dagoberto González, nacido el 17 de mayo de 1939, fue un talentoso violinista cubano que dedicó gran parte de su vida a la música popular de su país como integrante de la histórica Orquesta Aragón.

Su virtuosismo con el violín y su capacidad para crear melodías inolvidables lo convirtieron en una pieza clave dentro de la agrupación, ayudando a mantener vivo el sonido que hizo famosa a la "Charanga Eterna".

A lo largo de más de seis décadas, González dejó un legado que trascendió generaciones, tanto por su maestría como intérprete como por sus composiciones, que se convirtieron en clásicos de la música cubana y caribeña.