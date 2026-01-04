Famosa actriz de Marvel revela que tiene un daño cerebral tras sufrir un accidente
La famosa actriz publicó un video en sus redes, relatando que casi todas las áreas de su cerebro funcionan a menor capacidad.
El estado de salud de una reconocida actriz de Marvel ha generado conmoción, luego de que revelara haber sufrido un daño cerebral tras un accidente.
¿Quién es la famosa actriz de Marvel que tiene un daño cerebral a causa de un accidente?
Se trata de la actriz canadiense Evangeline Lilly, conocida por haber participado en diversas películas y series como 'Lost' y 'Ant-Man', quien ha sorprendido a sus más de dos millones de seguidores e Instagram, al publicar un video relatando que tiene un daño cerebral a causa de un accidente que sufrió en mayo de 2025 mientras vacacionaba en Hawái.
De acuerdo a su relato, mientras se encontraba disfrutando de las hermosas playas de esta isla americana, sufrió un desmayo repentino y cayó de cara contra una roca que le ocasionó una lesión cerebral traumática, conocida en sus siglas en inglés como TBI.
A partir de ese momento, según los resultados de sus estudios cerebrales, han arrojado que "casi todas las áreas de su cerebro están funcionando a menor capacidad" con el pasar de los días.
¿Cómo ha afrontado Evangeline Lilly su diagnóstico cerebral?
A pesar de conocer la batalla que tendrá que afrontar en las próximas semanas o meses, la actriz ha dado un parte de tranquilidad a sus fans, manifestando que se siente agradecida y bendecida de poder vivir un día más y un año más.
Es incómodo saber lo que será una batalla cuesta arriba para tratar de revertir las deficiencias", escribió en su cuenta de Instagram.
Asimismo, expresó que su labor ahora es colaborar junto a los médicos que llevan su proceso para entender a fondo la situación y poder trabajar en reparar los daños venideros.
¿Cómo reaccionaron en redes sociales los fans de Marvel al diagnóstico de Evangeline Lilly?
Diversas celebridades, entre ellas las actrices Michelle Pfeiffer y Alyssa Milano, expresaron su solidaridad con su colega y, a través de los comentarios, le enviaron mensajes de apoyo, destacando su fortaleza y confiando en que superará este difícil momento.
Por su parte, algunos seguidores de la actriz expresaron su pesar por su relato y le enviaron mensajes de aliento, pidiéndole que no se rinda y que luche con todas sus fuerzas.
No Evangeline no... Esta es la noticia más triste que podría tener en este nuevo año. Estoy llorando por ti, lo siento desde el fondo de mi corazón, por favor Evangeline lucha con todas tus fuerzas, no te rindas", dice.