Chris Hemsworth, actor de Marvel, podría padecer alzheimer y cambia sus hábitos de vida

El actor australiano Chris Hemsworth, conocido por su papel de Thor, celebra su cumpleaños número 42 en medio de cambios importantes que priorizan su salud y bienestar.

¿Qué descubrió Chris Hemsworth sobre su riesgo de Alzheimer?

Durante la grabación de la serie documental Limitless: Live Better Now en 2022, Chris Hemsworth se sometió a pruebas genéticas que revelaron que porta dos copias del gen APOE4. Esta variante genética aumenta entre ocho y diez veces el riesgo de desarrollar Alzheimer a partir de los 55 años.

Chris Hemsworth cambia su vida tras conocer riesgo genético de Alzheimer / (Foto de AFP)

Según Hemsworth, este resultado no es una predicción definitiva, sino más bien una llamada de atención para cuidar mejor de su salud. El actor resalta que ha implementado hábitos que pueden reducir el riesgo, como:

Manejar el estrés

Dormir bien

Comer de forma saludable

Hacer ejercicio regularmente

Cuidar el corazón

¿Cómo cambió su rutina y prioridades tras el diagnóstico?

Tras conocer su predisposición genética, Chris Hemsworth reconsideró su estilo de vida. Decidió bajar el ritmo habitual de trabajo para enfocarse en hábitos que favorecen su salud física y mental. Además, empezó a valorar más el tiempo que pasa con su familia, dedicándose a actividades que fortalecen sus vínculos personales.

Estar en familia se ha convertido en una prioridad fundamental para Chris Hemsworth - (Foto de AFP)

Con la llegada de sus 42 años, los seguidores han notado en él una actitud reflexiva y determinada para enfrentar esta nueva etapa, enfocándose en proyectos que aportan un sentido más profundo a su vida.

¿Qué impacto tuvo esta situación en su vida profesional y familiar?

El diagnóstico provocó un cambio en la gestión de la carrera de Hemsworth. Tras años de largas e intensas jornadas, optó por reducir su carga laboral para dedicar más momentos al cuidado y convivencia con sus seres queridos.

Esta transformación ha sido bien recibida por sus fans, quienes reconocen en el actor un compromiso renovado con su bienestar y un interés por involucrarse en proyectos que reflejen sus valores personales y profesionales.